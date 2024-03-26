Türkiye uzay misyonu konusunda önemli bir eşiği geçtiği için geçen haftaki yazımda bu konuda bilgiler vermiş ve bilim çevrelerinde oluşturacağı faydalardan bahsetmiştim. Bu yazıma olumlu ve olumsuz eleştiriler gelecekti. Gelen eleştirilere cevap olarak, yazdığım yazının tekrar fakat dikkatle okunması ve kusur bulmak isteyenin konu ne olursa olsun mutlaka kusur bulabileceğidir. Ayrıca ülkemizde uzay misyonunun bu ilk adımından sonra yine önemli bir gelişme yaşandı; Havacılık sanayimizin yeni ürünü KAAN ilk test uçuşunu şubat sonunda gerçekleştirdi ve teknoloji alanında göğsümüzü kabarttı. Hayırlı uğurlu olmasını ve bu başarıların her sektöre örnek olup yayılmasını diliyorum.

Geçen hafta verdiğimiz aradan sonra asansör dosyamıza devam edeceğim. Önceki yazılarımda asansörün tanıtımı ve asansör tescili ile ilgili bilgiler vermiştim. Tescil aşamasının belli bir zaman alacağı ve fiziki testlerden oluştuğunu bir kez daha belirtmek istiyorum çünkü halkımız bu tescil belgesinin para verilerek imza ve kaşelenen evraklardan ibaret olduğunu düşünmektedir. Yapılan testler montajı asansör kuyusu içerisinde yapılan yeni! Ürünün mekanik ve elektronik tüm parçalarının mevzuatın belirttiği şekilde zorlanması ve test edilmesinden oluşmaktadır.

Asansör alanında en büyük eksikliklerden birinden bahsetmek istiyorum. Kurtarma olayı! Asansör bakımcı firmalarının da genelde göz ardı ettiği kurtarma işlemi ve kurtarma eğitimi kişilerin asansöre ait fobilerini belki de en aza indirecek eğitimdir. Asansör tescilinden sonra bina yöneticisinin asansörü işletmeye alabilmesi için bakımcı firma ile bakım sözleşmesi yapması zorunludur ve bakımcının asansör bakımını aldıktan sonraki ilk yapacağı iş asansör ile bina da ilgili olan kişilere kurtarma eğitimi vermesi ve bunu tutanak altına almasıdır. Binada en az bir kişi asansörde meydana gelen bir aksaklık nedeni ile kabin içinde bekleyen kişi veya kişileri en yakın kata getirerek kabinden çıkmalarını sağlamalıdır. Benim saha çalışmalarında gördüğüm ise değil asansörün bulunduğu binada, binanın bulunduğu mahallede dahi bir tane kurtarma işlemini bilen kişinin bulunmaması…Binayı kullanan kişilerin kurtarma işleminin nasıl yapıldığı bilinmediği gibi, binadaki her dairede asansör kapısını açmak için imal edilen özel üçgen anahtarların bulunması. Bu iki vakanın birleşmesi bile büyük asansör kazalarının yaşanması için davetiyedir. Kurtarma hususunda otomatik kurtarma jel aküleri veya piyasada ups olarak adlandırılan akü sistemlerinin ise zorunluluğu bulunmadığı gibi şarj ve kullanım ömürleri ortalama bir yıl ile sınırlı olduğu için yıllık kontrol ve değişimlerinin yapılması gerekmektedir.

Kurtarma işleminin önemine bu şekilde değindikten sonra diğer bir konu ise asansör komponentlerinin garanti şartlarına bina yönetimlerinin dikkat etmemesidir. Asansör bakımcıya teslim edildikten sonra asansör parçaları incelenip çalışır durumda teslim edildikleri tespit edilmeli gerekirse not alınmalı ve başka bir firmaya geçtiğinde eksiksiz devri sağlanmalıdır. Bozulan mekanik veya elektronik parçaların değişiminde bozulma durumuna göre garanti kapsamının olup olmadığı sorgulanmalı bakımcı ve montajcı firma ile bilgi alışverişinde bulunulmalıdır. Bu araştırma pek çok durumda bina ve maliklerini maddi külfetlerden kurtarabilir. Ayrıca karşılaştığım bir diğer konu ise asansörden ses geliyor! Sorunsalı… Asansörler onlarca farklı makine elemanının bir araya getirilip çalıştırıldığı ve bir o kadar da elektrik ve elektronik denetleyicisi olan bir cihaz iken asansörden çalışırken ses gelmemesi imkansızdır. Burada mühim olan gelen garip ses için hemen bakımcı ile irtibata geçilip ses kaynağının asansör çalışmasına zararı olup olmadığının tespitidir. Eğer bu tespit yapılamıyorsa bakımcı firmanızı değiştirebilirsiniz…

Binalardaki iş güvenliği! Konusunda yine en büyük eksikliklerde birisi asansörün bulunduğu mahal olan makine dairelerinin kilitli olmaması… Durum öyle bir hal almış ki kamusal binalarda bu mahal sigara içme mekânı olarak kullanılırken, apartmanlarda özellikle yöneticiler buraları kendi kişisel eşyaları için kiler haline getirebiliyorlar. Saha uygulamalarında asansör panosuna bağlanan ip ile kışlık dolmalık kurutlarını kurutanları, kışlık ekmeğini bu mekâna kuruması için koyanları gördüm. Asansör makine dairesinde asansör komponentleri dışında hiçbir şey bulunamaz, tesisat borularının (temiz su, pis su, doğalgaz, merkezi ısıtma vb.) dahi bu mekândan geçmesine izin verilmez ve bu mekânın kapısı kaçış kapısı niteliğinde ortamdan dışa doğru açılır ve yanmaz olası gerekmektedir. Ayrıca bu mekâna ulaşımın kolay olması özellikle apartmanlarda çocuklar için çok büyük tehlikeler oluşturmaktadır. Bu neden ile bina yönetimlerinin bu konuda da çok dikkatli olması gereklidir.

Bu ve buna benzer sorun oluşturacak durumlara dikkat edilmesi durumunda asansör cihazları yüksek güvenlikli, az hata ve arıza veren cihazlar olarak nitelenebilirler. Bu bağlamda önemli olan, asansörün binanın ortak malı olduğu ve kullanan herkesin asansöre kendi şahsi malı gibi bakması bilincinin oluşmasıdır. Asansörler tıpkı otomobiller gibi düşünülebilir; Periyodik bakımları, yağ değişimleri, yıllık muayeneleri olan, yedek parça değişimleri olabilecek birer kaldırma-iletme cihazıdır. Bakımsızlığı ise büyük kazalara davetiye çıkarır. Göz ardı etmemek gerekir, iyi okumalar.