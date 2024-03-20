Afet tufan gör­dün mü, tu­fa­na yar ol­ma­lı,

Ha­ki­ka­tin şa­hi­di mü­şa­hi­di ol­ma­lı,

Maz­lum­la­rı Nuh gibi ge­mi­si­ne al­ma­lı,

Za­lim­le­re şid­det­li, bir yü­re­ğe muh­ta­cız.

Yer­yü­zü­nü ışı­tır, mer­ha­met­ tir mar­ka­sı,

Kok­muş ce­set­ten beri, önü ile ar­ka­sı,

Öz­le­re şifa olsun, söy­le­di­ği şar­kı­sı,

İçi dışı aşk dolu, bir yü­re­ğe muh­ta­cız.

Maz­lum­la­ra şef­kat­li, darda ka­la­nı korur,

Kadın çocuk vu­ra­nı, tam on iki­den vurur,

Zulme uğ­ra­yan­la­rın, her dem sa­fın­da durur,

Güçlü azim­li metin, bir yü­re­ğe muh­ta­cız.

Şu yürek bil­di­ği­miz, içi­miz­de bir ayet,

İna­nan­lar ayete, ey­le­me­li ri­ayet,

İnanç­lı yü­rek­le­ri, va­ri­ye­ti hi­da­yet,

Barış ile dem­len­miş, bir yü­re­ğe muh­ta­cız.

Yü­re­ğin ye­ti­yor­sa, yü­rek­li­sin yü­rek­li,

Maz­lum­la­rın ya­nın­da, ol­ma­lı­sın sü­rek­li,

Hac zekat oruç yet­mez, illa cihat ge­rek­li,

Sul­tan Ey­yu­bi gibi, bir yü­re­ğe muh­ta­cız.

Talan edil­di Kudüs, kan için­de Kabe’miz,

Bir işe ya­ra­ma­dı, emi­ri­miz abi­miz,

Aciz kaldı ami­ri­miz, ho­ca­mız ha­cı­mız,

Ko­ca­man bir yü­re­ğin, bir erine muh­ta­cız.