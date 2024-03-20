Afet tufan gördün mü, tufana yar olmalı,
Hakikatin şahidi müşahidi olmalı,
Mazlumları Nuh gibi gemisine almalı,
Zalimlere şiddetli, bir yüreğe muhtacız.
Yeryüzünü ışıtır, merhamet tir markası,
Kokmuş cesetten beri, önü ile arkası,
Özlere şifa olsun, söylediği şarkısı,
İçi dışı aşk dolu, bir yüreğe muhtacız.
Mazlumlara şefkatli, darda kalanı korur,
Kadın çocuk vuranı, tam on ikiden vurur,
Zulme uğrayanların, her dem safında durur,
Güçlü azimli metin, bir yüreğe muhtacız.
Şu yürek bildiğimiz, içimizde bir ayet,
İnananlar ayete, eylemeli riayet,
İnançlı yürekleri, variyeti hidayet,
Barış ile demlenmiş, bir yüreğe muhtacız.
Yüreğin yetiyorsa, yüreklisin yürekli,
Mazlumların yanında, olmalısın sürekli,
Hac zekat oruç yetmez, illa cihat gerekli,
Sultan Eyyubi gibi, bir yüreğe muhtacız.
Talan edildi Kudüs, kan içinde Kabe’miz,
Bir işe yaramadı, emirimiz abimiz,
Aciz kaldı amirimiz, hocamız hacımız,
Kocaman bir yüreğin, bir erine muhtacız.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.