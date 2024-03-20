Zaman acımasız, vicdanı yoktur
Kimine zehiri yutturur hayat
Patikası çoktur, yokuşu çoktur
Bülbül gibi figan ettirir hayat
Dayanamaz oldu acıyor yürek
Bunlara göz yumup katlanmak gerek
Olmazsın dünyaya ebedi direk
Bay kuş gibi damda öttürür hayat
Sıkıntı çoğalır, uykun kaçırır
Bazen bal sanırsın agu içirir
Duramazsın gurbet ele göçürür
Kendi bedenine çattırır hayat
Özlem duya duya baba yurduna
Vedalar edersin bakıp ardına
Yaban elde dertler biner sırtına
Derdine bin derdi kattırır hayat
Acı verir sana her gün durmadan
Bir derdin var mıdır? Halin sormadan
Yaş döker gözlerin eller görmeden
Gözyaşından tuzu tattırır hayat
CEREN yokluk ile geçerse ömür
Hayatına bedel biçerse ömür
Gerçek yüzleşmeden kaçarsa ömür
Çıkılmaz ummana batırır hayat.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.