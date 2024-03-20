Zaman acı­ma­sız, vic­da­nı yok­tur

Ki­mi­ne ze­hi­ri yut­tu­rur hayat

Pa­ti­ka­sı çok­tur, yo­ku­şu çok­tur

Bül­bül gibi figan et­ti­rir hayat

Da­ya­na­maz oldu acı­yor yürek

Bun­la­ra göz yumup kat­lan­mak gerek

Ol­maz­sın dün­ya­ya ebedi direk

Bay­ kuş gibi damda öt­tü­rür hayat

Sı­kın­tı ço­ğa­lır, uykun ka­çı­rır

Bazen bal sa­nır­sın agu içi­rir

Du­ra­maz­sın gur­bet ele gö­çü­rür

Kendi be­de­ni­ne çat­tı­rır hayat

Özlem duya duya baba yur­du­na

Ve­da­lar eder­sin bakıp ar­dı­na

Yaban elde dert­ler biner sır­tı­na

Der­di­ne bin derdi kat­tı­rır hayat

Acı verir sana her gün dur­ma­dan

Bir der­din var mıdır? Halin sor­ma­dan

Yaş döker göz­le­rin eller gör­me­den

Göz­ya­şın­dan tuzu tat­tı­rır hayat

CEREN yok­luk ile ge­çer­se ömür

Ha­ya­tı­na bedel bi­çer­se ömür

Ger­çek yüz­leş­me­den ka­çar­sa ömür

Çı­kıl­maz um­ma­na ba­tı­rır hayat.