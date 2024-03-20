Makale Yazısı-

HA­YA­T­_2
Eyyup Ceran

Eyyup Ceran

Zaman acı­ma­sız, vic­da­nı yok­tur
Ki­mi­ne ze­hi­ri yut­tu­rur hayat
Pa­ti­ka­sı çok­tur, yo­ku­şu çok­tur
Bül­bül gibi figan et­ti­rir hayat

Da­ya­na­maz oldu acı­yor yürek
Bun­la­ra göz yumup kat­lan­mak gerek
Ol­maz­sın dün­ya­ya ebedi direk
Bay­ kuş gibi damda öt­tü­rür hayat

Sı­kın­tı ço­ğa­lır, uykun ka­çı­rır
Bazen bal sa­nır­sın agu içi­rir
Du­ra­maz­sın gur­bet ele gö­çü­rür
Kendi be­de­ni­ne çat­tı­rır hayat

Özlem duya duya baba yur­du­na
Ve­da­lar eder­sin bakıp ar­dı­na
Yaban elde dert­ler biner sır­tı­na
Der­di­ne bin derdi kat­tı­rır hayat

Acı verir sana her gün dur­ma­dan
Bir der­din var mıdır? Halin sor­ma­dan
Yaş döker göz­le­rin eller gör­me­den
Göz­ya­şın­dan tuzu tat­tı­rır hayat

CEREN yok­luk ile ge­çer­se ömür
Ha­ya­tı­na bedel bi­çer­se ömür
Ger­çek yüz­leş­me­den ka­çar­sa ömür
Çı­kıl­maz um­ma­na ba­tı­rır hayat.

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