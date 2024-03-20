EMMİ ÇARESİZ

Bilirim yürekler yakan yangını,
Elden bir şey gelmez emmi çaresiz.
Yoksulu kül eder yakmaz zengini,
Dayılar nerede? Emmi çaresiz.
Evini terk etmiş bizde yatıyor,
Yiyip içip birde hava atıyor,
Bizim oğlan orda nöbet tutuyor,
Dayılar nerede? Emmi çaresiz.
Şehit olur ana baba kuzusu,
Od düşer ocağa dinmez sızısı,
Seyip gezer komşu elin tazısı,
Dayılar nerede? Emmi çaresiz.
Dışarı çok soğuk evler ısınmaz,
Fakir fukaranın sobası yanmaz,
Ana feryat figan yürek dayanmaz,
Dayılar nerede? Emmi çaresiz.
İşsizlik bir yana iş bulan doymaz,
Üç kuruşa talim, yemeye kıymaz,
Gariban aç yaşar, zengini duymaz,
Dayılar nerede? Emmi çaresiz.
Kendi yurdumuzda horlanırız biz,
Sabrımız kalmadı darlanırız biz,
Mahir’im isyana zorlanırız biz,
Dayılar nerede? Emmi çaresiz.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.