EMMİ ÇARESİZ

Bi­li­rim yü­rek­ler yakan yan­gı­nı,

Elden bir şey gel­mez emmi ça­re­siz.

Yok­su­lu kül eder yak­maz zen­gi­ni,

Da­yı­lar ne­re­de? Emmi ça­re­siz.

Evini terk etmiş bizde ya­tı­yor,

Yiyip içip birde hava atı­yor,

Bizim oğlan orda nöbet tu­tu­yor,

Da­yı­lar ne­re­de? Emmi ça­re­siz.

Şehit olur ana baba ku­zu­su,

Od düşer ocağa din­mez sı­zı­sı,

Seyip gezer komşu elin ta­zı­sı,

Da­yı­lar ne­re­de? Emmi ça­re­siz.

Dı­şa­rı çok soğuk evler ısın­maz,

Fakir fu­ka­ra­nın so­ba­sı yan­maz,

Ana fer­yat figan yürek da­yan­maz,

Da­yı­lar ne­re­de? Emmi ça­re­siz.

İşsiz­lik bir yana iş bulan doy­maz,

Üç ku­ru­şa talim, ye­me­ye kıy­maz,

Ga­ri­ban aç yaşar, zen­gi­ni duy­maz,

Da­yı­lar ne­re­de? Emmi ça­re­siz.

Kendi yur­du­muz­da hor­la­nı­rız biz,

Sab­rı­mız kal­ma­dı dar­la­nı­rız biz,

Mahir’im is­ya­na zor­la­nı­rız biz,

Da­yı­lar ne­re­de? Emmi ça­re­siz.