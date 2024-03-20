Makale Yazısı-

EMMİ ÇARESİZ
Mahir Başpınar

Mahir Başpınar

Bi­li­rim yü­rek­ler yakan yan­gı­nı,
Elden bir şey gel­mez emmi ça­re­siz.
Yok­su­lu kül eder yak­maz zen­gi­ni,
Da­yı­lar ne­re­de? Emmi ça­re­siz.

Evini terk etmiş bizde ya­tı­yor,
Yiyip içip birde hava atı­yor,
Bizim oğlan orda nöbet tu­tu­yor,
Da­yı­lar ne­re­de? Emmi ça­re­siz.

Şehit olur ana baba ku­zu­su,
Od düşer ocağa din­mez sı­zı­sı,
Seyip gezer komşu elin ta­zı­sı,
Da­yı­lar ne­re­de? Emmi ça­re­siz.

Dı­şa­rı çok soğuk evler ısın­maz,
Fakir fu­ka­ra­nın so­ba­sı yan­maz,
Ana fer­yat figan yürek da­yan­maz,
Da­yı­lar ne­re­de? Emmi ça­re­siz.

İşsiz­lik bir yana iş bulan doy­maz,
Üç ku­ru­şa talim, ye­me­ye kıy­maz,
Ga­ri­ban aç yaşar, zen­gi­ni duy­maz,
Da­yı­lar ne­re­de? Emmi ça­re­siz.

Kendi yur­du­muz­da hor­la­nı­rız biz,
Sab­rı­mız kal­ma­dı dar­la­nı­rız biz,
Mahir’im is­ya­na zor­la­nı­rız biz,
Da­yı­lar ne­re­de? Emmi ça­re­siz.

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