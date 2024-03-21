Her şey göstermelik, neden acaba
Bilmez miyiz acep, son durak kabir
İnsan değil misin, ey garip yolcu
Dilde Allah adı, yüzünde kibir
İnsanlara bakma, tepeden sakın
En azından biraz, insanlık takın
Bak mümin olursan, cennet ki yakın
Dilde Allah adı, özünde kibir
Sonumuzun bile, mimarı bizler
Kişi çıkar için, neleri gizler
Hoşgörü kanasın, azıcık dizler
Dilde Allah adı, sözünde kibir
Ham maddemiz aynı, nedir derdimiz
En ufak çı karda, satar ferdimiz
Güzel olur hayat, olsak tertemiz
Dilde Allah adı, közünde kibir
Ondanda değilsen, yapmaz işini
Az adil olsan da, kırsam dişimi
Referansım yoktur, çekme fişimi
Dilde Allah adı, dizinde kibir
Eşit, âdil olun, işiniz yapın
Yoksa çıkın dinden, maddeye tapın
Adalet, doğruluk; tek çıkış kapın
Dilde Allah adı, dizinde kibir
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.