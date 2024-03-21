Her şey gös­ter­me­lik, neden acaba

Bil­mez miyiz acep, son durak kabir

İnsan değil misin, ey garip yolcu

Dilde Allah adı, yü­zün­de kibir

İnsan­la­ra bakma, te­pe­den sakın

En azın­dan biraz, in­san­lık takın

Bak mümin olur­san, cen­net ki yakın

Dilde Allah adı, özün­de kibir

So­nu­mu­zun bile, mi­ma­rı biz­ler

Kişi çıkar için, ne­le­ri giz­ler

Hoş­gö­rü ka­na­sın, azı­cık diz­ler

Dilde Allah adı, sö­zün­de kibir

Ham mad­de­miz aynı, nedir der­di­miz

En ufak çı­ kar­da, satar fer­di­miz

Güzel olur hayat, olsak ter­te­miz

Dilde Allah adı, kö­zün­de kibir

On­dan­da de­ğil­sen, yap­maz işini

Az adil olsan da, kır­sam di­şi­mi

Re­fe­ran­sım yok­tur, çekme fi­şi­mi

Dilde Allah adı, di­zin­de kibir

Eşit, âdil olun, işi­niz yapın

Yoksa çıkın din­den, mad­de­ye tapın

Ada­let, doğ­ru­luk; tek çıkış kapın

Dilde Allah adı, di­zin­de kibir