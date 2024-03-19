ELBİSTAN’A SPOR LİSESİ

Elbistan’da, Elbistan ve çevresindeki Afşin, Nurhak, Ekinözü, hatta Göksun ilçelerin gençlerine hitap edecek bir SPOR LİSESİ neden yok?
Türkiye’de 100’e yakın spor lisesi (38 Tematik Spor Lisesi) var; Elbistan’da neden yok?
Yıkılan cezaevinin 54 dönümün üzerindeki yeri, tam bu lise için bulunmaz bir alandır. Hem ders görecekleri binaların hem de çeşitli alanlarda eğitilecek spor tesislerinin yapılmasına yeterlidir.
Bu civarın gençlerinin birkaçı ya kendi çabaları ile ya da ailesinin gayretleri ile birkaç spor alanında ülke hatta dünya çapında başarılı olabilmişlerdir. Neden imkânı olmayan ama başarılı olacak gençlere fırsat verilmesin?
Bu topraklar güreşin de memleketidir. Nice ülke ve dünya şampiyonu olan pehlivanlar yetişmiştir.
Gücü kuvveti yerinde, nefesi geniş, çevik, atak her spor dalına uygun gençlerin yaşadığı memlekettir.
Neden bir SPOR LİSESİ açarak gençleri kahve köşelerinde, oyup eğlence peşinde hatta içki, uyuşturucu, fuhuş gibi kötü alışkanlıklara bulaşarak ömürlerini çürütmekten kurtarmıyoruz?
Çok kısa zamanda ülke çapında futboldan atletizme, güreşten voleybola, basketbola, hentbola boksa kadar her alanda başarılı olacak gençlerimiz, inanıyorum ki Türkiye genel oranından çok fazladır.
Bu liseler aracılığı ile meslek sahibi de olacaklar; sporculuklarından sonra antrenör olarak, spor liselerinde veya diğer liselerde beden eğitimi öğretmeni olarak ekmeğini kazanacaklardır.
● Spor liselerinin açılışı hakkında bilgi ve Tematik Spor Liseleri’n listesini vermek istiyorum:
SPOR LİSELERİ
“İlk spor lisesi 2004-2005 eğitim-öğretim yılında İstanbul'da açılmıştır. Spor liseleri, ortaöğretimin genel amaçlarının yanı sıra, öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırmayı, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi amaçlamaktadır.
● 2023-2024 Tematik Spor Liseleri ve Branşları
1- Adana Sarıçam Spor Lisesi Ragbi Masa Tenisi, Kano
2- Adıyaman Spor Lisesi Eskrim Voleybol, Futbol
3- Afyonkarahisar Spor Lisesi Güreş Kano, Yüzme
4- Ankara Tvf Spor Lisesi Voleybol ****
5- Ankara Şehit Ali Alıtkan Spor Lisesi Boks Taekwondo
6- Ankara Hacı Bayram Veli Spor Lisesi Halter Badminton, Hokey
7- Antalya Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi Bisiklet Yüzme, Hokey, Triatlon
8- Antalya Spor Lisesi Okçuluk Hentbol, Sportif Tırmanış
9- Aydın İncirliova Spor Lisesi Voleybol Güreş, Atletizm
10- Balıkesir Kurtdereli Mehmet Pehlivan Spor Lisesi Triatlon Judo, Basketbol, Atletizm
11- Bolu Spor Lisesi Cimnastik Atletizm, Yüzme
12- Bursa Btso Celal Sönmez Spor Lisesi Atletizm Eskrim, Yüzme, Futbol
13- Çorum Spor Lisesi Masa Tenisi Güreş, Atletizm
14- Diyarbakır Spor Lisesi Atıcılık Atletizm, Futbol, Voleybol
15- Edirne Kırkpınar Spor Lisesi Yüzme Atletizm, Güreş
16- Erzincan Spor Lisesi Badminton Güreş, Atletizm, Atıcılık
17- Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi Kayak, Curling Atıcılık, Güreş
18- Eskişehir Eğitimciler Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi Taekwondo Atıcılık, Hentbol
19- Gaziantep Nizip Spor Lisesi Hokey Futbol, Güreş, Atletizm
20- Giresun Spor Lisesi Yüzme Futbol, Okçuluk, Bisiklet
21- İstanbul Prof Faik Somer Spor Lisesi Basketbol Voleybol
22- İstanbul Tff Meral-Celal Aras Spor Lisesi Futbol (Tff)
23- İstanbul Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi Hentbol Halter, Voleybol
24- İzmir Buca Atatürk Spor Lisesi Hentbol Atletizm, Taekwondo, Hokey, Futbol
25- Kastamonu Spor Lisesi Binicilik Hentbol, Eskrim
26- Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi Yüzme Voleybol, Atletizm, Sutopu
27- Kocaeli Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi Buz Pateni Eskrim, Futbol, Voleybol
28- Konya Spor Lisesi Halter Taekwondo, Güreş, Bisiklet
29- Manisa Spor Lisesi Güreş Atletizm
30- Mersin Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi Atletizm Tenis
31- Muğla Gülşen Gökçe Spor Lisesi Yelken Futbol, Okçuluk
32- Ordu Spor Lisesi Boks Judo, Güreş
33- Sakarya Spor Lisesi Kürek Kano, Futbol, Atletizm
34- Samsun Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi Judo Taekwondo, Okçuluk,
35- Sinop Şehit Bülent Yalçın Spor Lisesi Yelken Futbol, Kürek
36- Sivas Ahmet Ayık Spor Lisesi Güreş Halter, Judo
37- Şırnak Spor Lisesi Tenis Atletizm
38- Trabzon Spor Lisesi Tenis Boks, Sportif Tırmanış, Futbol”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
Fatih - Çok ihtiyaç var hocam.
Haşim Kalender - Arif hocamın dediğine harfiyen katılıyorum her yazısında ayrı bir yarayı kaşır. Gençlik acınası durumda ben hep derim milli eğitim ve diyanet yeniden yapılandırılmalı insan yetiştirme yolları aranmalı gençliğele sporla, eğitimle yön verilmeli onlar ülkenin geleceğidir
Bö - Kesinlikle bir ihtiyaçtır. Kuzey ilçelerinin Spor Lisesine ihtiyacı vardır. Kıymetli hocam çok önemli problemlere çözüm önerisi sunduğunuz için teşekkür ederim.
İsmet. Öztürk - Çok yerinde çokda güzel olur. Elbistan için ihtiyaç. Arif hocam teşekkürler.
Abdullah Yener - İnşallah yaparlar hocam, Elbistan ın en büyük ihtiyaçlarından biri
Gülüzar - Ne güzel bir konuya değinmişsiniz. Elbistanımız ve gençlerimiz için çok güzel bir hizmet olur.
Coşkun Bolat - Görüşünüz çok isabetli olup, bu konuda umza kampanyası başlatılması isabetli olacağını düşünmekteyim.
Sait Karaman - ÇOK GÜZEL OLUR HOCAM
Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.