NE BİLİRİM DESENE



Bazen dert dediğin derman olur

Ne anlarım, ne bilirim desene

Nice sırlar var ki, gizli ferman olur

Ne anlarım ne bilirim desene

Takdir mi, tercih mi, her iki dünya

Yaşanan hayatlar, sanki bir rüya

Ben yaptım, ettim, desen de güya

Ne anlarım, ne bilirim desene

Uyurken gezerim, rüyada uyanık

Gaflet girdabında, sarhoş bir tanık

Öyle kişi var ki, uyurken de uyanık

Ne anlarım, ne bilirim desene

Aşk güzel, sevmek güzel, çirkinde ne

Takdiri ilahidir, her şey birer şahane

Dünya bir yana, ama tercih ne yana

Ne anlarım, ne bilirim desene

Her tohumda, meyve, ya da dal mı olur

Gönüllere batan, dikenden gül mü olur

Özü olan, sağır mı olur, kör mü olur

Ne anlarım, ne bilirim desene

Fedakârlıklar bütün arzuları tavanlar

Aşk anlamaz, ama akıl, dengeyi sağlar

Gönül yanar, bahar çağlar, göz ağlar

Ne anlarım, ne bilirim desene