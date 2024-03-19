Makale Yazısı-

NE BİLİRİM DESENE
Ali Çankaya

Ali Çankaya


Bazen dert dediğin derman olur
Ne anlarım, ne bilirim desene
Nice sırlar var ki, gizli ferman olur
Ne anlarım ne bilirim desene

Takdir mi, tercih mi, her iki dünya
Yaşanan hayatlar, sanki bir rüya
Ben yaptım, ettim, desen de güya
Ne anlarım, ne bilirim desene

Uyurken gezerim, rüyada uyanık
Gaflet girdabında, sarhoş bir tanık
Öyle kişi var ki, uyurken de uyanık
Ne anlarım, ne bilirim desene

Aşk güzel, sevmek güzel, çirkinde ne
Takdiri ilahidir, her şey birer şahane
Dünya bir yana, ama tercih ne yana
Ne anlarım, ne bilirim desene

Her tohumda, meyve, ya da dal mı olur
Gönüllere batan, dikenden gül mü olur
Özü olan, sağır mı olur, kör mü olur
Ne anlarım, ne bilirim desene

Fedakârlıklar bütün arzuları tavanlar
Aşk anlamaz, ama akıl, dengeyi sağlar
Gönül yanar, bahar çağlar, göz ağlar
Ne anlarım, ne bilirim desene

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