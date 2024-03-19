NE BİLİRİM DESENE

Bazen dert dediğin derman olur
Ne anlarım, ne bilirim desene
Nice sırlar var ki, gizli ferman olur
Ne anlarım ne bilirim desene
Takdir mi, tercih mi, her iki dünya
Yaşanan hayatlar, sanki bir rüya
Ben yaptım, ettim, desen de güya
Ne anlarım, ne bilirim desene
Uyurken gezerim, rüyada uyanık
Gaflet girdabında, sarhoş bir tanık
Öyle kişi var ki, uyurken de uyanık
Ne anlarım, ne bilirim desene
Aşk güzel, sevmek güzel, çirkinde ne
Takdiri ilahidir, her şey birer şahane
Dünya bir yana, ama tercih ne yana
Ne anlarım, ne bilirim desene
Her tohumda, meyve, ya da dal mı olur
Gönüllere batan, dikenden gül mü olur
Özü olan, sağır mı olur, kör mü olur
Ne anlarım, ne bilirim desene
Fedakârlıklar bütün arzuları tavanlar
Aşk anlamaz, ama akıl, dengeyi sağlar
Gönül yanar, bahar çağlar, göz ağlar
Ne anlarım, ne bilirim desene
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.