ÇANAKKALE ZİYARETİ

Dönülmemiş geriye gitme vakti gelince
Tarif manaya muhtaç duygular histen ince
Ne müthiş manzaraydı “Haydi hücum” denince
Size minnet duyarak, el açarak yalvardım
Benim gücüm yetseydi, ben de sizle doğardım.
Gönüldeki imandır, düşmanın yanıldığı
Çanakkale salınıp geçilir sanıldığı
Her milletten askerin törenle anıldığı
Mehmet’in mertliğidir nere baksan gördüğün
Toprağı vatan yaptın; mühür senin öldüğün.
Şüheda makamından neden geri çekilsin
Şahadet şerbetiyle çizilen bir şekilsin
Yalnız bir takımdınız tabur bile değilsin
Tümen gibi en uçta sen yerini alansın
Yahya Çavuş’un ruhu torunda yakalansın.
Avuç açan “gel” diyor fark etmiştin rüyanda
Vatan senle can buldu şehit olduğun anda
Namus nasıl korunur örnek oldun cihanda
Düşman ateşten topu sana doğru fırlatır
Hamza’ya benzeyişin Uhud’u hatırlatır.
Çekinmedik heybetli geminin gövdesinden
Ali Çabuk ses verdi Rumeli bölgesinden
Her gölge küçük kaldı insanın gölgesinden.
Akıllar dona kaldı donmadı koca Seyit
Allahuekber lafzı dudaklarda tek beyit.
Tek vücut olmuş idi yedi düvel bir âlem
Geçilmedi; şahidi, tarihi yazan kalem
Tekrar yine denense geçilmez Çanakkale’m
Kanın düştü toprağa gül kokarmış terinde
Ya senle olsa idim, ya da senin yerinde.
Çanakkale tarihte unutulmaz yapraktır
Dünyanın kaderini değiştiren topraktır.
Şahadetle çekilen dalgalanan bayraktır
Kaç canımız olsaydı onu orda verirdik
En güçlü ordu değil kim gelse devirirdik.
Kim aklına getirir kim bahseder korkmaktan
Parçalanmış Mehmet’im vazgeçmemiş topraktan.
Gözükara’m bu vatan bize emanet Hak’tan
Kaç asır yüklendiğim tarihi taşıyorum
Ebedi mutluluğu ölümle yaşıyorum.
Türk milleti tarihe renk-şekil verdi geçti
Vatan için kanını toprağa serdi geçti
Sefa nedir cefa ne tümünü gördü geçti
Ölerek dirilmenin yeridir Çanakkale
Sadece destanlardan biridir Çanakkale.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Mustafa Açıkgöz - Çanakkalede hayatlarını kaybeden Aziz Şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.Ruhları şâd makamları âli mekanları cennet olsun.
Mehmet Osmanoğlu - Kalemine, yüreğine sağlık abi.. Tüm ecdadımızın, şehitlerimizin ruhu şad, mekanı cennet makamı Firdevs olsun...
Mehmet Köse - ŞEHİTLERİMİZE ALLAHTAN RAHMET DİLER ,ŞAİRİMİZİ TEBRİK VE TAKDİR EDER SAĞLIK AFİYET HAYIRLI RAMAZANLAR DİLERİM GÜZEL İNSAN .
Hacı Aygün - Kalemine gönlüne sağlık arkadaşım
Huriye Sayın Çataloluk - Kaleminize sağlık Çanakkale anlatılmaz ama çok güzel anlatmışsnız
Selahaddin Kazanoğlu - Bütün şehitlerimizi saygıyla Rahmetle yadediyorum kabirleri nur mekânları cennet olsun inşallah
Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.