ÇANAKKALE ZİYARETİ

Dönülmemiş geriye gitme vakti gelince

Tarif manaya muhtaç duygular histen ince

Ne müthiş manzaraydı “Haydi hücum” denince

Size minnet duyarak, el açarak yalvardım

Benim gücüm yetseydi, ben de sizle doğardım.

Gönüldeki imandır, düşmanın yanıldığı

Çanakkale salınıp geçilir sanıldığı

Her milletten askerin törenle anıldığı

Mehmet’in mertliğidir nere baksan gördüğün

Toprağı vatan yaptın; mühür senin öldüğün.

Şüheda makamından neden geri çekilsin

Şahadet şerbetiyle çizilen bir şekilsin

Yalnız bir takımdınız tabur bile değilsin

Tümen gibi en uçta sen yerini alansın

Yahya Çavuş’un ruhu torunda yakalansın.

Avuç açan “gel” diyor fark etmiştin rüyanda

Vatan senle can buldu şehit olduğun anda

Namus nasıl korunur örnek oldun cihanda

Düşman ateşten topu sana doğru fırlatır

Hamza’ya benzeyişin Uhud’u hatırlatır.

Çekinmedik heybetli geminin gövdesinden

Ali Çabuk ses verdi Rumeli bölgesinden

Her gölge küçük kaldı insanın gölgesinden.

Akıllar dona kaldı donmadı koca Seyit

Allahuekber lafzı dudaklarda tek beyit.

Tek vücut olmuş idi yedi düvel bir âlem

Geçilmedi; şahidi, tarihi yazan kalem

Tekrar yine denense geçilmez Çanakkale’m

Kanın düştü toprağa gül kokarmış terinde

Ya senle olsa idim, ya da senin yerinde.

Çanakkale tarihte unutulmaz yapraktır

Dünyanın kaderini değiştiren topraktır.

Şahadetle çekilen dalgalanan bayraktır

Kaç canımız olsaydı onu orda verirdik

En güçlü ordu değil kim gelse devirirdik.

Kim aklına getirir kim bahseder korkmaktan

Parçalanmış Mehmet’im vazgeçmemiş topraktan.

Gözükara’m bu vatan bize emanet Hak’tan

Kaç asır yüklendiğim tarihi taşıyorum

Ebedi mutluluğu ölümle yaşıyorum.

Türk milleti tarihe renk-şekil verdi geçti

Vatan için kanını toprağa serdi geçti

Sefa nedir cefa ne tümünü gördü geçti

Ölerek dirilmenin yeridir Çanakkale

Sadece destanlardan biridir Çanakkale.