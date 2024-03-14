Gül Alişan'ım...

Mevsim bahardı sene bin dokuz yüz elli,

Doğdu Hanım’ın ak sütün emdi,

Ayın on dördü gibi parlayan teni,

Toprağa nur oldu can Alişanım...

Anadan öksüzdü babadan yetim,

Kimsesiz ağlardı bilirdi tekim,

Mahsun yüreğine neylesin hekim,

Garip bir kuş oldu gül Alişanım...

Çiğ olup düştü bağrına Nurhak'ın,

Parlayan kuluydu Cenab-ı Hakkın,

Özüyle yoğruldu bil cümle halkın,

Yurduna meşk doldun sen Alişanım...

Bastığı toprağı incitmekten etti ar,

Yeryüzü görmedi böyle güzel didar,

Eyledi kara toprağı kendisine yâr,

Ak teniyle öz oldu kar Alişanim...

Yüreğinin sesiydi gül yüzlü Eminesi,

Anasının eşiydi sığındığı Zekiyesi,

İnsan idi kıblesi yöneldiği kabesi,

Kardaşına gam oldu oyy Alişanım...

Hasretin kış oldu yokluğun zemheri,

Ürpertip üşüttün esip giden yelleri,

Ağıtlara söz oldu ak saçının telleri,

Çağlayan nehir oldu sel Alişanım...

Suskun mu konuşmaz mı cana can katan dilleri,

Gözyaşımı siler mi yüreğinin elleri,

Kıyamete eş oldu yokluğunun halleri,

Gözlerimin yamacında bekle kal Alişanım...

Soldu gitti gönlümün güneşinin rengi,

Yok ki senin varlığının bir başka dengi.

Ömrümüzün bahan neşesi ahengi.

Sende kaldı ne olur dön gel Alişanım...

Gürlese bulutlar yağsa bir yağmur,

Tenimi ıslatsan eyy hasret kaldığım nur,

Dilersen şanlı isminle can evimden vur,

Ne olur gitme biraz dur Alişanım...

Açıldıkça semaya boş kalan ellerim,

O gelen babam mi diye yolunu gözlerim,

Seni bana veren lütf-i keremim,

Allahıma emanet ol Alişanım...