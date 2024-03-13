On bir bin çocuk şehit, kırk bin yavru yaralı,
Vahşeti işleyenler, asıl bahtı karalı.
Gazze’den yüz çevirmiş, müminlere küskünüm,
Vatan için can veren, yiğitlere düşkünüm.
Batı' da yalan gördüm, Filistin’de hakikat,
İslam’ın liderleri, cümlesi ruhtan sakat.
Kucaklamış kuzusun, sarılmış toprağına,
Feryat eder analar, dökülen yaprağına.
Siz Müte gazileri, dönüp dönüp vuranlar,
Utanacaklar sizden, şu uzaktan soranlar.
Gazze’ye kurban çocuklar, kurban olayım size,
Sizde iman görünce, melunlar geldi dize.
İtidal saadet tir, aşırılık felaket,
Savaş meydanda olur, yıkılır mı memleket.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.