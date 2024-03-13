Makale Yazısı-

YAL­NIZ FİLİSTİN
Yemliha Gürlek

Yemliha Gürlek

On bir bin çocuk şehit, kırk bin yavru ya­ra­lı,
Vah­şe­ti iş­le­yen­ler, asıl bahtı ka­ra­lı.

Gazze’den yüz çe­vir­miş, mü­min­le­re küs­kü­nüm,
Vatan için can veren, yi­ğit­le­re düş­kü­nüm.

Batı' da yalan gör­düm, Fi­lis­tin’de ha­ki­kat,
İslam’ın li­der­le­ri, cüm­le­si ruh­tan sakat.

Ku­cak­la­mış ku­zu­sun, sa­rıl­mış top­ra­ğı­na,
Fer­yat eder ana­lar, dö­kü­len yap­ra­ğı­na.

Siz Müte ga­zi­le­ri, dönüp dönüp vu­ran­lar,
Uta­na­cak­lar siz­den, şu uzak­tan so­ran­lar.

Gazze’ye kur­ban ço­cuk­lar, kur­ban ola­yım size,
Sizde iman gö­rün­ce, me­lun­lar geldi dize.

İtidal sa­adet­ tir, aşı­rı­lık fe­la­ket,
Savaş mey­dan­da olur, yı­kı­lır mı mem­le­ket.

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Yazar Yemliha Gürlek - Mesaj Gönder

# TIR, Gazze
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