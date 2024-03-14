SAHİPSİZ ELBİSTAN’IM

Şar Dağı’nda kara du­man­lar tüter

Acın ci­ğe­ri­mi yakar El­bis­tan

Bu kadar sa­hip­siz kal­dı­ğın yeter

Hal­le­rin ca­nı­mı sıkar El­bis­tan

Her can­lı­ya açık durur ku­ca­ğın

Bahar da şen­le­nir köşe bu­ca­ğın

İncir mi di­kil­di, yanar oca­ğın?

Za­lim­ler uzak­tan bakar El­bis­tan

Yüce dağ­la­rı­nı duman sa­rın­ca

Fer­yat eder, börtü, böcek, ka­rın­ca

Ne söy­le­riz Hakk ya­nı­na va­rın­ca

Göz­le­rim­den sel­ler akar El­bis­tan

Hüzün ile akan coş­kun se­li­ni

Hic­ran ile esen ılık ye­li­ni

Gör­dük­çe senin bu yetim ha­li­ni

Bil ki ruh be­den­den bıkar El­bis­tan

Gam çöker üs­tü­me kal­maz he­ve­sim

Dar gelir ru­hu­ma gönül ka­fe­sim

Bo­ğa­zım­dan yum­ruk olur ne­fe­sim

Sanki canım ten­den çıkar El­bis­tan

Sö­zü­müz yok kadir kıy­met bi­le­ne

Kal­ka­nım ben sana doğru ge­le­ne

Ta­li­bim her türlü kah­rın, çi­le­ne

Sanma CEREN sen­den bıkar El­bis­tan