Makale Yazısı-

SAHİPSİZ ELBİSTAN’IM
Eyyup Ceran

Eyyup Ceran

Şar Dağı’nda kara du­man­lar tüter
Acın ci­ğe­ri­mi yakar El­bis­tan
Bu kadar sa­hip­siz kal­dı­ğın yeter
Hal­le­rin ca­nı­mı sıkar El­bis­tan

Her can­lı­ya açık durur ku­ca­ğın
Bahar da şen­le­nir köşe bu­ca­ğın
İncir mi di­kil­di, yanar oca­ğın?
Za­lim­ler uzak­tan bakar El­bis­tan

Yüce dağ­la­rı­nı duman sa­rın­ca
Fer­yat eder, börtü, böcek, ka­rın­ca
Ne söy­le­riz Hakk ya­nı­na va­rın­ca
Göz­le­rim­den sel­ler akar El­bis­tan

Hüzün ile akan coş­kun se­li­ni
Hic­ran ile esen ılık ye­li­ni
Gör­dük­çe senin bu yetim ha­li­ni
Bil ki ruh be­den­den bıkar El­bis­tan

Gam çöker üs­tü­me kal­maz he­ve­sim
Dar gelir ru­hu­ma gönül ka­fe­sim
Bo­ğa­zım­dan yum­ruk olur ne­fe­sim
Sanki canım ten­den çıkar El­bis­tan

Sö­zü­müz yok kadir kıy­met bi­le­ne
Kal­ka­nım ben sana doğru ge­le­ne
Ta­li­bim her türlü kah­rın, çi­le­ne
Sanma CEREN sen­den bıkar El­bis­tan

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