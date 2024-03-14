SAHİPSİZ ELBİSTAN’IM

Şar Dağı’nda kara dumanlar tüter
Acın ciğerimi yakar Elbistan
Bu kadar sahipsiz kaldığın yeter
Hallerin canımı sıkar Elbistan
Her canlıya açık durur kucağın
Bahar da şenlenir köşe bucağın
İncir mi dikildi, yanar ocağın?
Zalimler uzaktan bakar Elbistan
Yüce dağlarını duman sarınca
Feryat eder, börtü, böcek, karınca
Ne söyleriz Hakk yanına varınca
Gözlerimden seller akar Elbistan
Hüzün ile akan coşkun selini
Hicran ile esen ılık yelini
Gördükçe senin bu yetim halini
Bil ki ruh bedenden bıkar Elbistan
Gam çöker üstüme kalmaz hevesim
Dar gelir ruhuma gönül kafesim
Boğazımdan yumruk olur nefesim
Sanki canım tenden çıkar Elbistan
Sözümüz yok kadir kıymet bilene
Kalkanım ben sana doğru gelene
Talibim her türlü kahrın, çilene
Sanma CEREN senden bıkar Elbistan
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.