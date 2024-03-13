Ortalıkta dürüstlük yok
Yalakacı yalan dolu
Oy içinse vaatler çok
Kafalarda plan dolu
Et kokar zengin nefesi
Fakirin ekmek hevesi
Beş yıldır yoktu kimsesi
Kapıları çalan dolu
Oylar oyları güdüyor
Her aday kazandım diyor
Hepsi de başta gidiyor
Kaybeden yok, alan dolu
İnersen insan özüne
Çok güvenme çok sözüne
Dönüp bakmazken yüzüne
Selamları salan dolu
Zamanı zorluyor geçim
Sayın terzi yap bir biçim
Nüfusu çoğalttı seçim
Amcan dolu, halan dolu
Boş hayaller çeker nere
Senelerde geçer süre
Hep aynıyız size göre
Falan geldik, filan dolu
Zenginler hep bitiriyor
Gariban ne getiriyor
Götürenler götürüyor
Denizlere dalan dolu
Can uğur her yerde hile
Vatandaş çekiyor çile
Boğuşuyor dertler ile
Giden gitti, kalan dolu
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.