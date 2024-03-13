Or­ta­lık­ta dü­rüst­lük yok

Ya­la­ka­cı yalan dolu

Oy için­se va­at­ler çok

Ka­fa­lar­da plan dolu

Et kokar zen­gin ne­fe­si

Fa­ki­rin ekmek he­ve­si

Beş yıl­dır yoktu kim­se­si

Ka­pı­la­rı çalan dolu

Oylar oy­la­rı gü­dü­yor

Her aday ka­zan­dım diyor

Hepsi de başta gi­di­yor

Kay­be­den yok, alan dolu

İner­sen insan özüne

Çok gü­ven­me çok sö­zü­ne

Dönüp bak­maz­ken yü­zü­ne

Se­lam­la­rı salan dolu

Za­ma­nı zor­lu­yor geçim

Sayın terzi yap bir biçim

Nü­fu­su ço­ğalt­tı seçim

Amcan dolu, halan dolu

Boş ha­yal­ler çeker nere

Se­ne­ler­de geçer süre

Hep ay­nı­yız size göre

Falan gel­dik, filan dolu

Zen­gin­ler hep bi­ti­ri­yor

Ga­ri­ban ne ge­ti­ri­yor

Gö­tü­ren­ler gö­tü­rü­yor

De­niz­le­re dalan dolu

Can uğur her yerde hile

Va­tan­daş çe­ki­yor çile

Bo­ğu­şu­yor dert­ler ile

Giden gitti, kalan dolu