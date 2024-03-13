Makale Yazısı-

DOLU DOLU
Can Uğur

Can Uğur

Or­ta­lık­ta dü­rüst­lük yok
Ya­la­ka­cı yalan dolu
Oy için­se va­at­ler çok
Ka­fa­lar­da plan dolu

Et kokar zen­gin ne­fe­si
Fa­ki­rin ekmek he­ve­si
Beş yıl­dır yoktu kim­se­si
Ka­pı­la­rı çalan dolu

Oylar oy­la­rı gü­dü­yor
Her aday ka­zan­dım diyor
Hepsi de başta gi­di­yor
Kay­be­den yok, alan dolu

İner­sen insan özüne
Çok gü­ven­me çok sö­zü­ne
Dönüp bak­maz­ken yü­zü­ne
Se­lam­la­rı salan dolu

Za­ma­nı zor­lu­yor geçim
Sayın terzi yap bir biçim
Nü­fu­su ço­ğalt­tı seçim
Amcan dolu, halan dolu

Boş ha­yal­ler çeker nere
Se­ne­ler­de geçer süre
Hep ay­nı­yız size göre
Falan gel­dik, filan dolu

Zen­gin­ler hep bi­ti­ri­yor
Ga­ri­ban ne ge­ti­ri­yor
Gö­tü­ren­ler gö­tü­rü­yor
De­niz­le­re dalan dolu

Can uğur her yerde hile
Va­tan­daş çe­ki­yor çile
Bo­ğu­şu­yor dert­ler ile
Giden gitti, kalan dolu

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