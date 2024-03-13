Makale Yazısı-

BAŞ­KA­LAŞ­TIK
Mahir Başpınar

Mahir Başpınar

Önce sal­gın has­ta­lık ev­ler­den çı­ka­ma­dık,
Eşi dostu unut­tuk kim­se­ye ba­ka­ma­dık.

Ar­dın­dan dep­rem vurdu, daha da baş­ka­laş­tık,
Ken­di­mi­zi kay­bet­tik faz­la­ca laç­ka­laş­tık.

Sal­lan­dık­ça sal­lan­dık art­çı­yı sa­ya­ma­dık,
Ak­lı­mı­zı yi­ tir­dik halen de aya­ma­dık,

Tek­rar olur kor­ku­su ca­nı­mız­dan bez­dir­di,
Terki diyar et­ti­rip diyar diyar gez­dir­di.

Kopan küçük kı­ya­met saçtı sa­vur­du bizi,
Otur­du yü­rek­le­re çıkar mı bil­mem sızı.

Daha fazla sa­rıl­dık dün­ya­nın dü­me­ni­ne,
Den­ge­mi­zi yi­tir­dik sak­lan­dık su­me­ni­ne.

Ocak­lar söndü tek tek, düzen bir­den bo­zul­du,
Anı­lar­la bir­lik­te ha­yal­ler de toz oldu.

Ki­mi­si can der­din­de, ki­mi­si ca­na­nı­nın,
Kimi de kış gü­nün­de en­kaz­da do­na­nı­nın.

Ya­şa­ma­yan an­la­maz, kâfi gel­mez cüm­le­ler,
Ça­re­siz çır­pı­nış­lar in­sa­nın için deler.

Bi­ri­le­ri yır­tın­dı, can­hı­raş uğraş verdi,
Ki­mi­nin de fır­sa­ta, çe­vir­mek­ti tek derdi.

Mahir bir ders aldın mı? At­lat­tı­ğın sı­nav­dan,
Pusu da mı bek­le­din, pay kap­mak için avdan.

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