YÂR'İ ARIYORUM GÜLLER SÖYLESİN

Hak aşkına çıktım en güzel yola
Bir kez düşünmedim, geri dönmeyi
Bu yolculuk kutlu, ebedî hayat
Yâr'i arıyorum, güller söylesin
Her yerde izlerin, her zaman varsın
Sen en sevgilisin, en güzel yârsın
Gönlümde sen varsın, başka kim sarsın
Yâr'i arıyorum, diller söylesin
Kainatı eşsiz, yaratan yardır
O hem sevgilidir, hem kardır
İlahi adalet, onunla vardır.
Yâr'i arıyorum, eller söylesin
O yar istemese, göl bile akmaz
Kör bile görür de, görenler bakmaz
Yalnız o yâr var, kimseyi takmaz
Yâr'i arıyorum, çöller söylesin
Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.