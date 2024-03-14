Makale Yazısı-

YÂR'İ ARIYORUM GÜLLER SÖYLESİN
Mehmet Öztürk

Mehmet Öztürk

Hak aşkına çıktım en güzel yola
Bir kez düşünmedim, geri dönmeyi
Bu yolculuk kutlu, ebedî hayat
Yâr'i arıyorum, güller söylesin

Her yerde izlerin, her zaman varsın
Sen en sevgilisin, en güzel yârsın
Gönlümde sen varsın, başka kim sarsın
Yâr'i arıyorum, diller söylesin

Kainatı eşsiz, yaratan yardır
O hem sevgilidir, hem kardır
İlahi adalet, onunla vardır.
Yâr'i arıyorum, eller söylesin

O yar istemese, göl bile akmaz
Kör bile görür de, görenler bakmaz
Yalnız o yâr var, kimseyi takmaz
Yâr'i arıyorum, çöller söylesin

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmet Öztürk - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL