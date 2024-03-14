YÂR'İ ARIYORUM GÜLLER SÖYLESİN

Hak aşkına çıktım en güzel yola

Bir kez düşünmedim, geri dönmeyi

Bu yolculuk kutlu, ebedî hayat

Yâr'i arıyorum, güller söylesin

Her yerde izlerin, her zaman varsın

Sen en sevgilisin, en güzel yârsın

Gönlümde sen varsın, başka kim sarsın

Yâr'i arıyorum, diller söylesin

Kainatı eşsiz, yaratan yardır

O hem sevgilidir, hem kardır

İlahi adalet, onunla vardır.

Yâr'i arıyorum, eller söylesin

O yar istemese, göl bile akmaz

Kör bile görür de, görenler bakmaz

Yalnız o yâr var, kimseyi takmaz

Yâr'i arıyorum, çöller söylesin