KARANLIĞIM



Ben kendi karanlığımdan korkarım

Şu âlem bir gülüşendir göremiyorum

Nur doğar âleme canda hayat olurken

Bana bir perdedir benim karanlığım

Her bakış bir seyir yeni bir dünyadır

Ben bilmem karımı ne şiarım vardır

Nefsin gölgesinde gurbet kahrımdır

Kalın bir perdedir benim karanlığım

İnsan bilmezmiş namında meğer iyilik

Ne aleyhinde gelişen ne lehinde dirlik

Göz olsa da görmezmiş akılsız kirlilik

Kalın bir perdedir benim karanlığım

Bir muamma derim bu dünya gafletine

Namütenahi hey gidi, o büyük servetine

Değişmez karanlığım, yürümez hasretine

Kalın bir perdedir benim karanlığım

Canlıları seyrettim ne yer ne içer dedim

Benden kaygılı, kimsecikler göremedim

Bir karanlık karartı, sırrı keşfedemedim

Kalın bir perdedir, benim karanlığı