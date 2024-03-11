KARANLIĞIM

Ben kendi karanlığımdan korkarım
Şu âlem bir gülüşendir göremiyorum
Nur doğar âleme canda hayat olurken
Bana bir perdedir benim karanlığım
Her bakış bir seyir yeni bir dünyadır
Ben bilmem karımı ne şiarım vardır
Nefsin gölgesinde gurbet kahrımdır
Kalın bir perdedir benim karanlığım
İnsan bilmezmiş namında meğer iyilik
Ne aleyhinde gelişen ne lehinde dirlik
Göz olsa da görmezmiş akılsız kirlilik
Kalın bir perdedir benim karanlığım
Bir muamma derim bu dünya gafletine
Namütenahi hey gidi, o büyük servetine
Değişmez karanlığım, yürümez hasretine
Kalın bir perdedir benim karanlığım
Canlıları seyrettim ne yer ne içer dedim
Benden kaygılı, kimsecikler göremedim
Bir karanlık karartı, sırrı keşfedemedim
Kalın bir perdedir, benim karanlığı
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.