Makale Yazısı-

KARANLIĞIM
Ali Çankaya

Ali Çankaya


Ben kendi karanlığımdan korkarım
Şu âlem bir gülüşendir göremiyorum
Nur doğar âleme canda hayat olurken
Bana bir perdedir benim karanlığım

Her bakış bir seyir yeni bir dünyadır
Ben bilmem karımı ne şiarım vardır
Nefsin gölgesinde gurbet kahrımdır
Kalın bir perdedir benim karanlığım

İnsan bilmezmiş namında meğer iyilik
Ne aleyhinde gelişen ne lehinde dirlik
Göz olsa da görmezmiş akılsız kirlilik
Kalın bir perdedir benim karanlığım

Bir muamma derim bu dünya gafletine
Namütenahi hey gidi, o büyük servetine
Değişmez karanlığım, yürümez hasretine
Kalın bir perdedir benim karanlığım

Canlıları seyrettim ne yer ne içer dedim
Benden kaygılı, kimsecikler göremedim
Bir karanlık karartı, sırrı keşfedemedim
Kalın bir perdedir, benim karanlığı

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