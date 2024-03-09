KENDİNE HOŞ GELDİN 

Küçüklüğümüzde (80 lerden önce) ailenin yükü paylaşılırdı. Kullanılan temizlik ve içme suyu çeşmelerden beden gücüyle taşınırdı. İnsan kendi suyunu taşıyınca her damlanın kıymeti bilinirdi. Emek olunca, üretime katılınca kıymeti anlaşılırdı. Şimdi anlaşılmaz oldu.

Esasında hiç kimsenin mutluluğu üretmeden tüketmeye hakkı yoktur. Ama bugün insanlar üretmeden tüketme yolunda. Öyle olunca da alma, çalma yoluna giriyor ve sonra insan kendisi olmaktan çıkıyor sahip olduklarına dönüşüyor. Kendine gelmeli insan.

Sahip olduğunda emek olmalı, hak ediş olmalı. Nerden buldun sorusuna doğru cevap verebilmeli. Hak ederek mi kazandı? Kazanırken neyi kaybetti? İstemem eksik olsun dedikleri oldu mu? Erdem var mı?

Nefis insanı ucuza, kolaya, konfora yönlendirir. O alanda kalan insan gelişemez.

İnsan toplumla ve kendisiyle ilişkilerinde de düzgün olmalı. Kendisi hiçbir şey yapmadan, yük olan, sürekli başkalarını eleştiren kişi sorumlu değil, sorunlu kişi olur. Sürekli suçlayarak, sorunları konuşarak nereye kadar? Laf yetiştireceğimize kendimizi yetiştirmeli ve geliştirmeliyiz.

Yaşananlardan dert değil, ders çıkarmalı. Sorunun parçası değil, çözüm odaklı olmalı… Bir şey yap güzel olsun… Huzura vesile olsun. Şevk versin, hakikate işaret versin. Yalanın, yanlışın bataklığına düşmekten korusun. Sade yaşamaya ve kendimize gelmeye vesile olsun.

Dünyada kötülükler; haksız kazançtan, gereksiz harcamalardan ve yerli yerinde harcamamaktan olur. Hayat; eşya, araba, şan, şöhret, altın değildir. Hayat sadelik, saygı, sevgi, sadakat, özgür irade ve kendin olabilmektir. Hoş geldin kendine…

KÖLESİNE KÖLE OLMUŞ:

- Hükümdarlardan biri, bir dervişe şöyle der: Bir ihtiyacın var mı? Derviş şu karşılığı verir: Senden ihtiyacımı nasıl isteyebilirim? Zira benim mülküm senden büyüktür.

-Hükümdar: Nasıl olur? Diye sorar.

Derviş şu açıklamayı yapar: Evet öyledir, çünkü senin kölesi olduğun şeyler benim kölelerimdir.

-Hükümdar: Ne demek bu?

Derviş cevaben şöyle der: Sen kibrin, şöhretin, şehvetin, öfkenin, hırsın, cinsellik aletinin ve midenin kölesisin. Oysa ben, bütün bunları iradem altına almışım. Onların hepsi benim kölemdir.