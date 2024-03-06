Makale Yazısı-

Anlamaz ki
Prof. Dr. Mustafa Necati Dağlı

Prof. Dr. Mustafa Necati Dağlı


Zirvelerde bitmez duman
Senden gelen hayra eman
Rüyadan hayal kuran
Görmez bilmez anlamaz ki

Koral mi sende ferman
Armağan mi bende erman
Salahım sende selman
Bilmez görmez anlamaz ki

Sesin soluğun olup ölmüşüm
Hayatına hayat olup görmüşüm
Sonbahar olup sönmüşüm
Görmez bilmez anlamaz ki

Gönülden akar gelir, ağyar olur
Sözde süzülür erir bizar olur
Nefesten dökülür ecir mezar olur
Bilmez görmez anlamaz ki
Azazen

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Yazar Mustafa Necati Dağlı - Mesaj Gönder

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