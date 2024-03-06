

Zirvelerde bitmez duman

Senden gelen hayra eman

Rüyadan hayal kuran

Görmez bilmez anlamaz ki

Koral mi sende ferman

Armağan mi bende erman

Salahım sende selman

Bilmez görmez anlamaz ki

Sesin soluğun olup ölmüşüm

Hayatına hayat olup görmüşüm

Sonbahar olup sönmüşüm

Görmez bilmez anlamaz ki

Gönülden akar gelir, ağyar olur

Sözde süzülür erir bizar olur

Nefesten dökülür ecir mezar olur

Bilmez görmez anlamaz ki

Azazen