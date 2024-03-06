Zirvelerde bitmez duman
Senden gelen hayra eman
Rüyadan hayal kuran
Görmez bilmez anlamaz ki
Koral mi sende ferman
Armağan mi bende erman
Salahım sende selman
Bilmez görmez anlamaz ki
Sesin soluğun olup ölmüşüm
Hayatına hayat olup görmüşüm
Sonbahar olup sönmüşüm
Görmez bilmez anlamaz ki
Gönülden akar gelir, ağyar olur
Sözde süzülür erir bizar olur
Nefesten dökülür ecir mezar olur
Bilmez görmez anlamaz ki
Azazen
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.