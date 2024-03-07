Makale Yazısı-

TOP­RAK
Yemliha Gürlek

Yemliha Gürlek

Ma­ya­mı­zı unut­ma­yıp ana­lım,
Öf­ke­liy­ken hiç kız­ma­dan sö­ne­lim,
As­lı­mı­zın saf ha­li­ne dö­ne­lim,
Ha­ya­tı­mız top­rak, ölü­müz top­rak.

Def­te­rim ka­le­mim ya­kı­dım gazım,
Bak top­rak ko­ku­yor do­ku­muz bizim,
Te­ni­miz kö­kü­müz top­rak­tır gözüm,
Be­de­ni­miz top­rak, dö­lü­müz top­rak.

Mah­sü­lü ne­ba­ti der­man her derde,
Mezar da araya ne güzel perde,
Yük­sek­te dur­sak­ta yü­zü­müz yerde,
Bas­tı­ğı­mız top­rak, yo­lu­muz top­rak.

Mel­he­mim ila­cım gö­züm­de yaşım,
Ta­bi­atım suyum dağ ile taşım,
İlk­ba­ha­rım yazım, son­ba­har kışım,
Mev­sim­le­rim top­rak, gü­lü­müz top­rak.

Zaman akar,çağ­lar akar gün döner,
Ocak­lar ku­ru­lur, ocak­lar söner,
Bu­lut­lar kay­na­şır, top­ra­ğa iner,
Ir­ma­ğı­mız top­rak, gö­lü­müz top­rak.

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