Mayamızı unutmayıp analım,
Öfkeliyken hiç kızmadan sönelim,
Aslımızın saf haline dönelim,
Hayatımız toprak, ölümüz toprak.
Defterim kalemim yakıdım gazım,
Bak toprak kokuyor dokumuz bizim,
Tenimiz kökümüz topraktır gözüm,
Bedenimiz toprak, dölümüz toprak.
Mahsülü nebati derman her derde,
Mezar da araya ne güzel perde,
Yüksekte dursakta yüzümüz yerde,
Bastığımız toprak, yolumuz toprak.
Melhemim ilacım gözümde yaşım,
Tabiatım suyum dağ ile taşım,
İlkbaharım yazım, sonbahar kışım,
Mevsimlerim toprak, gülümüz toprak.
Zaman akar,çağlar akar gün döner,
Ocaklar kurulur, ocaklar söner,
Bulutlar kaynaşır, toprağa iner,
Irmağımız toprak, gölümüz toprak.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.