Ma­ya­mı­zı unut­ma­yıp ana­lım,

Öf­ke­liy­ken hiç kız­ma­dan sö­ne­lim,

As­lı­mı­zın saf ha­li­ne dö­ne­lim,

Ha­ya­tı­mız top­rak, ölü­müz top­rak.

Def­te­rim ka­le­mim ya­kı­dım gazım,

Bak top­rak ko­ku­yor do­ku­muz bizim,

Te­ni­miz kö­kü­müz top­rak­tır gözüm,

Be­de­ni­miz top­rak, dö­lü­müz top­rak.

Mah­sü­lü ne­ba­ti der­man her derde,

Mezar da araya ne güzel perde,

Yük­sek­te dur­sak­ta yü­zü­müz yerde,

Bas­tı­ğı­mız top­rak, yo­lu­muz top­rak.

Mel­he­mim ila­cım gö­züm­de yaşım,

Ta­bi­atım suyum dağ ile taşım,

İlk­ba­ha­rım yazım, son­ba­har kışım,

Mev­sim­le­rim top­rak, gü­lü­müz top­rak.

Zaman akar,çağ­lar akar gün döner,

Ocak­lar ku­ru­lur, ocak­lar söner,

Bu­lut­lar kay­na­şır, top­ra­ğa iner,

Ir­ma­ğı­mız top­rak, gö­lü­müz top­rak.