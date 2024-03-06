Bir sevdadır benimkisi
Atsam olmaz, satsam olmaz
Çınlayan sesin ilaçtır
Sevgi gülüm neden solmaz
Canım oldun güzel yârim
Sensiz bitmez başta karım
Varlığınla ancak varım
Sevgi gülüm neden solmaz
Sevgin kalbe soylu beste
Aşkın bende hep aheste
Sınır tutmaz oldu deste
Sevgi gülüm neden solmaz
Bu sevginin tarifi zor
Yoksan ölüm varlığı kor
Gel aşkımı kullanma hor
Sevgi gülüm neden solmaz
Bir tek gül ver yine bana
Sardım, öptüm geçtin kana
Benimle ol can ver cana
Sevgi gülüm neden solmaz
Yıldız kaydı daha demin
Sensiz hayat bende zemin
Sen varsan yâr ben ki emin
Sevgi gülüm neden solmaz
Yârim bana bugün güzel
Yoksan canım gülmek ezel
Gittin burdan tekrar tez gel
Sevgi gülüm neden solmaz
Gelmez isen ağrır başım
Dinmez olur her dem yaşım
Agu olur sıcak aşım
Sevgi gülüm neden solmaz
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Seher Naz - Yüreğinize sağlık çok tebrik ediyorum Mehmet bey
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.