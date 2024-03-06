Makale Yazısı-

SEVGİ GÜLÜM NEDEN SOL­MAZ
Mehmet Öztürk

Mehmet Öztürk

Bir sev­da­dır be­nim­ki­si
Atsam olmaz, sat­sam olmaz
Çın­la­yan sesin ilaç­tır
Sevgi gülüm neden sol­maz

Canım oldun güzel yârim
Sen­siz bit­mez başta karım
Var­lı­ğın­la ancak varım
Sevgi gülüm neden sol­maz

Sev­gin kalbe soylu beste
Aşkın bende hep ahes­te
Sınır tut­maz oldu deste
Sevgi gülüm neden sol­maz

Bu sev­gi­nin ta­ri­fi zor
Yok­san ölüm var­lı­ğı kor
Gel aş­kı­mı kul­lan­ma hor
Sevgi gülüm neden sol­maz

Bir tek gül ver yine bana
Sar­dım, öptüm geç­tin kana
Be­nim­le ol can ver cana
Sevgi gülüm neden sol­maz

Yıl­dız kaydı daha demin
Sen­siz hayat bende zemin
Sen var­san yâr ben ki emin
Sevgi gülüm neden sol­maz

Yârim bana bugün güzel
Yok­san canım gül­mek ezel
Git­tin bur­dan tek­rar tez gel
Sevgi gülüm neden sol­maz

Gel­mez isen ağrır başım
Din­mez olur her dem yaşım
Agu olur sıcak aşım
Sevgi gülüm neden sol­maz

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Yazar Mehmet Öztürk - Mesaj Gönder

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Seher Naz - Yüreğinize sağlık çok tebrik ediyorum Mehmet bey

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mart 21:21

Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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