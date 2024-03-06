Bir sev­da­dır be­nim­ki­si

Atsam olmaz, sat­sam olmaz

Çın­la­yan sesin ilaç­tır

Sevgi gülüm neden sol­maz

Canım oldun güzel yârim

Sen­siz bit­mez başta karım

Var­lı­ğın­la ancak varım

Sevgi gülüm neden sol­maz

Sev­gin kalbe soylu beste

Aşkın bende hep ahes­te

Sınır tut­maz oldu deste

Sevgi gülüm neden sol­maz

Bu sev­gi­nin ta­ri­fi zor

Yok­san ölüm var­lı­ğı kor

Gel aş­kı­mı kul­lan­ma hor

Sevgi gülüm neden sol­maz

Bir tek gül ver yine bana

Sar­dım, öptüm geç­tin kana

Be­nim­le ol can ver cana

Sevgi gülüm neden sol­maz

Yıl­dız kaydı daha demin

Sen­siz hayat bende zemin

Sen var­san yâr ben ki emin

Sevgi gülüm neden sol­maz

Yârim bana bugün güzel

Yok­san canım gül­mek ezel

Git­tin bur­dan tek­rar tez gel

Sevgi gülüm neden sol­maz

Gel­mez isen ağrır başım

Din­mez olur her dem yaşım

Agu olur sıcak aşım

Sevgi gülüm neden sol­maz