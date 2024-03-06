SÜRGÜNDEYİM BEN

Bâd-ı sabah bazen amansız eser,

Seherin yelinde sürgündeyim ben.

Vurunca sineme nefesim keser,

Zalimin elinde sürgündeyim ben.

Kaderin çıkmazı düştü bir kere,

Kaldırıp vuruyor hep yerden yere,

Düz yolum oluyor dağ ile dere,

Coş akan selinde sürgündeyim ben.

Artık çok yoruldum kaçamıyorum,

Kırıldı kanadım uçamıyorum,

Gönlümü kimseye açamıyorum,

Dilsizin dilinde sürgündeyim ben.

Ab-u deryalarda nasıl yüzerim,

İnce dokur bazen eler süzerim,

Mecnun gibi diyar diyar gezerim,

Yabanın ilinde sürgündeyim ben.

İntizar eyleme seven yüreğe,

Haydi, Mahir durma, asıl küreğe,

Bağladım gönlümü dipsiz direğe,

Zülüfün telinde sürgündeyim ben.

Mahir Başpınar 09.01.2008