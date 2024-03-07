Şu dünyada bütün canlı cansızlar
Gidiyor toprağa ne var ne yoksa
İyi kötü ,haklı haksız, insanlar
Gidiyor toprağa ne var ne yoksa
Nice ağaları , nice beyleri
Nice sürdükleri ,atla ,tayları
İsimleri ,cisimleri, soyları
Gidiyor toprağa ne var ne yoksa
Arama gerçeği, görüp keramet
Bu hayatta herkes, yaşar emanet
Son bulup sonunda herşey nihayet
Gidiyor toprağa ne var ne yoksa
Olmadı bu dünya kendi kendine
Koca evren bağlı Hak'kın emrine
Herşey sıra ile vakti vaktine
Gidiyor toprağa ne var ne yoksa
Bu olanlar ,yalan değil gerçekler
Tabiat olayı bunu açıklar
Çürüyen ağaçlar ,biten göcekler
Gidiyor toprağa ne var ne yoksa
Can uğur 'um uzun sözün kısası
Kabul edin , bunun böyle esası
Kimsenin olmasın bunda tasası
Gidiyor toprağa ne var ne yoksa
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.