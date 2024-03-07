Şu dün­ya­da bütün canlı can­sız­lar

Gi­di­yor top­ra­ğa ne var ne yoksa

İyi kötü ,haklı hak­sız, in­san­lar

Gi­di­yor top­ra­ğa ne var ne yoksa

Nice ağa­la­rı , nice bey­le­ri

Nice sür­dük­le­ri ,atla ,tay­la­rı

İsim­le­ri ,ci­sim­le­ri, soy­la­rı

Gi­di­yor top­ra­ğa ne var ne yoksa

Arama ger­çe­ği, görüp ke­ra­met

Bu ha­yat­ta her­kes, yaşar ema­net

Son bulup so­nun­da her­şey ni­ha­yet

Gi­di­yor top­ra­ğa ne var ne yoksa

Ol­ma­dı bu dünya kendi ken­di­ne

Koca evren bağlı Hak'kın em­ri­ne

Her­şey sıra ile vakti vak­ti­ne

Gi­di­yor top­ra­ğa ne var ne yoksa

Bu olan­lar ,yalan değil ger­çek­ler

Ta­bi­at olayı bunu açık­lar

Çü­rü­yen ağaç­lar ,biten gö­cek­ler

Gi­di­yor top­ra­ğa ne var ne yoksa

Can uğur 'um uzun sözün kı­sa­sı

Kabul edin , bunun böyle esası

Kim­se­nin ol­ma­sın bunda ta­sa­sı

Gi­di­yor top­ra­ğa ne var ne yoksa