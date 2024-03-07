Makale Yazısı-

TOP­RA­ĞA VARIŞ
Can Uğur

Can Uğur

Şu dün­ya­da bütün canlı can­sız­lar
Gi­di­yor top­ra­ğa ne var ne yoksa
İyi kötü ,haklı hak­sız, in­san­lar
Gi­di­yor top­ra­ğa ne var ne yoksa

Nice ağa­la­rı , nice bey­le­ri
Nice sür­dük­le­ri ,atla ,tay­la­rı
İsim­le­ri ,ci­sim­le­ri, soy­la­rı
Gi­di­yor top­ra­ğa ne var ne yoksa

Arama ger­çe­ği, görüp ke­ra­met
Bu ha­yat­ta her­kes, yaşar ema­net
Son bulup so­nun­da her­şey ni­ha­yet
Gi­di­yor top­ra­ğa ne var ne yoksa

Ol­ma­dı bu dünya kendi ken­di­ne
Koca evren bağlı Hak'kın em­ri­ne
Her­şey sıra ile vakti vak­ti­ne
Gi­di­yor top­ra­ğa ne var ne yoksa

Bu olan­lar ,yalan değil ger­çek­ler
Ta­bi­at olayı bunu açık­lar
Çü­rü­yen ağaç­lar ,biten gö­cek­ler
Gi­di­yor top­ra­ğa ne var ne yoksa

Can uğur 'um uzun sözün kı­sa­sı
Kabul edin , bunun böyle esası
Kim­se­nin ol­ma­sın bunda ta­sa­sı
Gi­di­yor top­ra­ğa ne var ne yoksa

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