Makale Yazısı-

BU ŞEHİR
Eyyup Ceran

Eyyup Ceran

Emeğe değer ka­ta­cak
Bu şehre bir yiğit gerek
Hak­sız olana ça­ta­cak
Bu şehre bir yiğit gerek

Yer­siz düş­le­re dal­ma­yan
Taraf tutup kul ol­ma­yan
Hal­kın ma­lı­nı çal­ma­yan
Bu şehre bir yiğit gerek

Sır­tın­dan teri si­lecek
Seni kar­de­şi bi­lecek
Ek­me­ğin halk­la bö­lecek
Bu şehre bir yiğit gerek

Eli halka uza­na­cak
Gö­nül­le­ri ka­za­na­cak
Sevgi veren kucak kucak
Bu şehre bir yiğit gerek

Aş ek­me­ği ge­ti­recek
Yok­sul­lu­ğu bi­ti­recek
Her şeye güç ye­ti­recek
Bu şehre bir yiğit gerek

CEREN der; sev­gi­siz olmaz
Yiğit dev­let malı çal­maz
Bu dişli hiç yolda kal­maz
Bu şehre bir yiğit gerek.

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