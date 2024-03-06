Emeğe değer ka­ta­cak

Bu şehre bir yiğit gerek

Hak­sız olana ça­ta­cak

Bu şehre bir yiğit gerek

Yer­siz düş­le­re dal­ma­yan

Taraf tutup kul ol­ma­yan

Hal­kın ma­lı­nı çal­ma­yan

Bu şehre bir yiğit gerek

Sır­tın­dan teri si­lecek

Seni kar­de­şi bi­lecek

Ek­me­ğin halk­la bö­lecek

Bu şehre bir yiğit gerek

Eli halka uza­na­cak

Gö­nül­le­ri ka­za­na­cak

Sevgi veren kucak kucak

Bu şehre bir yiğit gerek

Aş ek­me­ği ge­ti­recek

Yok­sul­lu­ğu bi­ti­recek

Her şeye güç ye­ti­recek

Bu şehre bir yiğit gerek

CEREN der; sev­gi­siz olmaz

Yiğit dev­let malı çal­maz

Bu dişli hiç yolda kal­maz

Bu şehre bir yiğit gerek.