Emeğe değer katacak
Bu şehre bir yiğit gerek
Haksız olana çatacak
Bu şehre bir yiğit gerek
Yersiz düşlere dalmayan
Taraf tutup kul olmayan
Halkın malını çalmayan
Bu şehre bir yiğit gerek
Sırtından teri silecek
Seni kardeşi bilecek
Ekmeğin halkla bölecek
Bu şehre bir yiğit gerek
Eli halka uzanacak
Gönülleri kazanacak
Sevgi veren kucak kucak
Bu şehre bir yiğit gerek
Aş ekmeği getirecek
Yoksulluğu bitirecek
Her şeye güç yetirecek
Bu şehre bir yiğit gerek
CEREN der; sevgisiz olmaz
Yiğit devlet malı çalmaz
Bu dişli hiç yolda kalmaz
Bu şehre bir yiğit gerek.
Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.