FARKINDA OLMAK



Her neyi ne zaman ve nerede

Düşüncede davranışta eylemde

Her şeydir, bu hayatın seyrinde

Farkında lık, farkında olmak

Algılamak, almaktır sözde özü

Sevgiyi merhameti gönülde nazı

Algılamak, içimde derin bir arzu

Farkında lık, farkında olmak

İyi bak kâinat dizilmiş hep iç içe

Ayırt et, düşün, bir bir seçe seçe

İnsan odur hikmet, kalbe enince

Farkında lık, farkında olmak

Akıl nerededir, insan nerede

Kaza nerededir, kader nerede

Ben bana perde, aklım bir perde

Farkında lık, farkında olmak

Gözü kapatmış ım, içe, yürürken

Aklımı boğazladım, teslim olurken

Ben nerdeyim sorsan, beni ararken

Farkında lık, farkın da olmak

Yerken, içerken, etrafa bakarken

Hüzünde, huzurda, gülüp ağlarken

Yerli yersiz, konuşurken, susarken

Farkında lık farkında olmak

Dünyanın çilesi, cefası, da bir nimet

Varlık servet bilene, yoklukta servet

Musalla üstüne, kurduğum, devlet

Farkında lık, farkında olmak



