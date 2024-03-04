FARKINDA OLMAK

Her neyi ne zaman ve nerede
Düşüncede davranışta eylemde
Her şeydir, bu hayatın seyrinde
Farkında lık, farkında olmak
Algılamak, almaktır sözde özü
Sevgiyi merhameti gönülde nazı
Algılamak, içimde derin bir arzu
Farkında lık, farkında olmak
İyi bak kâinat dizilmiş hep iç içe
Ayırt et, düşün, bir bir seçe seçe
İnsan odur hikmet, kalbe enince
Farkında lık, farkında olmak
Akıl nerededir, insan nerede
Kaza nerededir, kader nerede
Ben bana perde, aklım bir perde
Farkında lık, farkında olmak
Gözü kapatmış ım, içe, yürürken
Aklımı boğazladım, teslim olurken
Ben nerdeyim sorsan, beni ararken
Farkında lık, farkın da olmak
Yerken, içerken, etrafa bakarken
Hüzünde, huzurda, gülüp ağlarken
Yerli yersiz, konuşurken, susarken
Farkında lık farkında olmak
Dünyanın çilesi, cefası, da bir nimet
Varlık servet bilene, yoklukta servet
Musalla üstüne, kurduğum, devlet
Farkında lık, farkında olmak
Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.