Makale Yazısı-

GÜL KO­KU­LUM SENİ / NE ÇOK ÖZLEDİM
Mehmet Öztürk

Mehmet Öztürk

Gel yarim ol canım, sende ka­la­yım
Yanık yü­re­ği­mi, sana söz­le­dim
Da­ra­lı­yor içim, gel de sar beni
Gül ko­ku­lum seni, ne çok öz­le­dim

Bahar ge­li­yor­muş, ge­lir­se gel­sin
Sen mev­sim­den öte, ba­har­da yel­sin
Unu­ta­mam seni, her­kes­ler bil­sin
Gül ko­ku­lum seni, ne çok öz­le­dim

Çöl­de­yim­dir eğer, ya­nım­da yok­san
Yarim alıp beni, gön­lü­ne tak­san
Güzel göz­le­rin­le, tek bana bak­san
Gül ko­ku­lum seni, ne çok öz­le­dim

Gön­lüm sende yarim, gel de gü­le­yim
Sev­di­ğim gün­den­dir, aşka kö­le­yim
Cen­net­te be­nim­sen, rahat öle­yim
Gül ko­ku­lum seni, ne çok öz­le­dim

Has­re­tim­sin benim, masum me­le­ğim
Ahi­ret­te benim, Hûri di­le­ğim
Bü­kül­mez­di fakat bük­tün bi­le­ğim
Gül ko­ku­lum seni, ne çok öz­le­dim

Se­si­ni duy­mak­ta, ha­ram­mış bana
Sev­dan özge sevda, dünya bir yana
Aşkın bende derin, geçti mi kana
Gül ko­ku­lum seni, ne çok öz­le­dim

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