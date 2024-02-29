Gel yarim ol canım, sende kalayım
Yanık yüreğimi, sana sözledim
Daralıyor içim, gel de sar beni
Gül kokulum seni, ne çok özledim
Bahar geliyormuş, gelirse gelsin
Sen mevsimden öte, baharda yelsin
Unutamam seni, herkesler bilsin
Gül kokulum seni, ne çok özledim
Çöldeyimdir eğer, yanımda yoksan
Yarim alıp beni, gönlüne taksan
Güzel gözlerinle, tek bana baksan
Gül kokulum seni, ne çok özledim
Gönlüm sende yarim, gel de güleyim
Sevdiğim gündendir, aşka köleyim
Cennette benimsen, rahat öleyim
Gül kokulum seni, ne çok özledim
Hasretimsin benim, masum meleğim
Ahirette benim, Hûri dileğim
Bükülmezdi fakat büktün bileğim
Gül kokulum seni, ne çok özledim
Sesini duymakta, harammış bana
Sevdan özge sevda, dünya bir yana
Aşkın bende derin, geçti mi kana
Gül kokulum seni, ne çok özledim
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.