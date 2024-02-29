Gel yarim ol canım, sende ka­la­yım

Yanık yü­re­ği­mi, sana söz­le­dim

Da­ra­lı­yor içim, gel de sar beni

Gül ko­ku­lum seni, ne çok öz­le­dim

Bahar ge­li­yor­muş, ge­lir­se gel­sin

Sen mev­sim­den öte, ba­har­da yel­sin

Unu­ta­mam seni, her­kes­ler bil­sin

Gül ko­ku­lum seni, ne çok öz­le­dim

Çöl­de­yim­dir eğer, ya­nım­da yok­san

Yarim alıp beni, gön­lü­ne tak­san

Güzel göz­le­rin­le, tek bana bak­san

Gül ko­ku­lum seni, ne çok öz­le­dim

Gön­lüm sende yarim, gel de gü­le­yim

Sev­di­ğim gün­den­dir, aşka kö­le­yim

Cen­net­te be­nim­sen, rahat öle­yim

Gül ko­ku­lum seni, ne çok öz­le­dim

Has­re­tim­sin benim, masum me­le­ğim

Ahi­ret­te benim, Hûri di­le­ğim

Bü­kül­mez­di fakat bük­tün bi­le­ğim

Gül ko­ku­lum seni, ne çok öz­le­dim

Se­si­ni duy­mak­ta, ha­ram­mış bana

Sev­dan özge sevda, dünya bir yana

Aşkın bende derin, geçti mi kana

Gül ko­ku­lum seni, ne çok öz­le­dim