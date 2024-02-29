Ne anlarsın yeni yetme sabi den
Okulu kreşten doğum ebeden
İbret almaz anasından dededen
Yaşadığımız asrın fertleri böyle.
Görüntüsü diploması paradan
Önünden geçilmez forstan naradan
Medet bekler durur aktan karadan
Yaşadığımız asrın mertleri böyle.
İnternet dalgası medya dalgası
Boğar bizi deprem virüs dalgası
Bozdu insanları para algısı
Yaşadığımız asrın dertleri böyle.
Haberimiz olmaz ana bacıdan
Yakındaki uzakta ki acıdan
Medet umar olduk sahte hacıdan
Yaşadığımız asrın notları böyle.
Himayeci hep torpilli abiyiz
Sanki morfin yemiş adam gibiyiz
Bu gidişle cehennemin dibiyiz
Yaşadığımız asrın şartları böyle
Dünyanın sevgisi kalplere sızmış
Küçükler saygısız büyükler azmış
Orta yolu bozmuş dengeyi bozmuş
Yaşadığımız asrın gartları böyle.
İmkanlar zirvede ruhlar perişan
Tarihlerde kaldı şeref ile şan
Çok kalmadı hak yolunda savaşan
Yaşadığımız asrın kurtları böyle
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.