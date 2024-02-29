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Yemliha Gürlek

Yemliha Gürlek


Ne an­lar­sın yeni yetme sabi den
Okulu kreş­ten doğum ebe­den
İbret almaz ana­sın­dan de­de­den
Ya­şa­dı­ğı­mız asrın fert­le­ri böyle.

Gö­rün­tü­sü dip­lo­ma­sı pa­ra­dan
Önün­den ge­çil­mez fors­tan na­ra­dan
Medet bek­ler durur aktan ka­ra­dan
Ya­şa­dı­ğı­mız asrın mert­le­ri böyle.

İnter­net dal­ga­sı medya dal­ga­sı
Boğar bizi dep­rem virüs dal­ga­sı
Bozdu in­san­la­rı para al­gı­sı
Ya­şa­dı­ğı­mız asrın dert­le­ri böyle.

Ha­be­ri­miz olmaz ana ba­cı­dan
Ya­kın­da­ki uzak­ta ki acı­dan
Medet umar olduk sahte ha­cı­dan
Ya­şa­dı­ğı­mız asrın not­la­rı böyle.

Hi­ma­ye­ci hep tor­pil­li abi­yiz
Sanki mor­fin yemiş adam gi­bi­yiz
Bu gi­diş­le ce­hen­ne­min di­bi­yiz
Ya­şa­dı­ğı­mız asrın şart­la­rı böyle

Dün­ya­nın sev­gi­si kalp­le­re sız­mış
Kü­çük­ler say­gı­sız bü­yük­ler azmış
Orta yolu boz­muş den­ge­yi boz­muş
Ya­şa­dı­ğı­mız asrın gart­la­rı böyle.

İmkan­lar zir­ve­de ruh­lar pe­ri­şan
Ta­rih­ler­de kaldı şeref ile şan
Çok kal­ma­dı hak yo­lun­da sa­va­şan
Ya­şa­dı­ğı­mız asrın kurt­la­rı böyle

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Yazar Yemliha Gürlek - Mesaj Gönder

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