Batan güneşe inat
Doğan tandan ziyade
Gönlüm parlak ay evi
Sevdam andan ziyade
Sol yanında kar boran
Belli ki onu yoran
Yine de olmaz soran
Canda candan ziyade
Gel diyorum taç olup gel
İstersen kırbaç olup gel
Gönül yakan saç olup gel
Kan kızılım kandan ziyade
Gözümün üstünde şansın
Aklın aklımı da ansın
Yolun yolumda hansın
Boynuma kurbandan ziyade
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.