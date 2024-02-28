

Batan gü­ne­şe inat

Doğan tan­dan zi­ya­de

Gön­lüm par­lak ay evi

Sev­dam andan zi­ya­de

Sol ya­nın­da kar boran

Belli ki onu yoran

Yine de olmaz soran

Canda can­dan zi­ya­de

Gel di­yo­rum taç olup gel

İster­sen kır­baç olup gel

Gönül yakan saç olup gel

Kan kı­zı­lım kan­dan zi­ya­de

Gö­zü­mün üs­tün­de şan­sın

Aklın ak­lı­mı da ansın

Yolun yo­lum­da han­sın

Boy­nu­ma kur­ban­dan zi­ya­de