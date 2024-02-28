Makale Yazısı-

İNAT
Prof. Dr. Mustafa Necati Dağlı

Prof. Dr. Mustafa Necati Dağlı


Batan gü­ne­şe inat
Doğan tan­dan zi­ya­de
Gön­lüm par­lak ay evi
Sev­dam andan zi­ya­de

Sol ya­nın­da kar boran
Belli ki onu yoran
Yine de olmaz soran
Canda can­dan zi­ya­de

Gel di­yo­rum taç olup gel
İster­sen kır­baç olup gel
Gönül yakan saç olup gel
Kan kı­zı­lım kan­dan zi­ya­de

Gö­zü­mün üs­tün­de şan­sın
Aklın ak­lı­mı da ansın
Yolun yo­lum­da han­sın
Boy­nu­ma kur­ban­dan zi­ya­de

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Yazar Mustafa Necati Dağlı - Mesaj Gönder

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