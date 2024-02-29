Binboğa’nın esiyor oy yelleri
Kerevin de açar sevda gülleri
Elbistan Afşin neylesin bunları
Gel unutalım biz eski günleri
Akbayır’ın meşhurdur al gülleri
Nurhak’ta öter seher bülbülleri
Merhametli Elembey yiğitleri
Gel unutalım biz eski günleri
Maraba eker ay çiçek, pancarı
Hasan Köyün kışın akar damları
Milleti yaktı bu petrol zamları
Gel unutalım biz eski günleri
Esnafın halleri dile gelmiyor
Neler çektiğini kimse bilmiyor
Manavlardan file bile dolmuyor
Gel unutalım biz eski günleri
Rafta göstermelik salam sucuklar
Etten sütten mahrum şimdi çocuklar
Kırk yamalı oldu eski gocuklar
Gel unutalım biz eski günleri
Ankara bunları sanki görmüyor
Fakir fukaraya değer vermiyor
CEREN yola çıktı geri dönmüyor
Gel unutalım biz eski günleri.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.