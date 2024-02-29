Bin­bo­ğa’nın esi­yor oy yel­le­ri

Ke­re­vin de açar sevda gül­le­ri

El­bis­tan Afşin ney­le­sin bun­la­rı

Gel unu­ta­lım biz eski gün­le­ri

Ak­ba­yır’ın meş­hur­dur al gül­le­ri

Nur­hak’ta öter seher bül­bül­le­ri

Mer­ha­met­li Elem­bey yi­ğit­le­ri

Gel unu­ta­lım biz eski gün­le­ri

Ma­ra­ba eker ay çiçek, pan­ca­rı

Hasan Köyün kışın akar dam­la­rı

Mil­le­ti yaktı bu pet­rol zam­la­rı

Gel unu­ta­lım biz eski gün­le­ri

Es­na­fın hal­le­ri dile gel­mi­yor

Neler çek­ti­ği­ni kimse bil­mi­yor

Ma­nav­lar­dan file bile dol­mu­yor

Gel unu­ta­lım biz eski gün­le­ri

Rafta gös­ter­me­lik salam su­cuk­lar

Etten süt­ten mah­rum şimdi ço­cuk­lar

Kırk ya­ma­lı oldu eski go­cuk­lar

Gel unu­ta­lım biz eski gün­le­ri

An­ka­ra bun­la­rı sanki gör­mü­yor

Fakir fu­ka­ra­ya değer ver­mi­yor

CEREN yola çıktı geri dön­mü­yor

Gel unu­ta­lım biz eski gün­le­ri.