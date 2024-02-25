ŞÜKÜR NİMETİ ÇOĞALTIR

Hadi sayalım birden başlayarak… Görmek, duymak, hissetmek, var olmak, mavi göğün altında mücadele vermek. Sıradan olmayan, hatırı sayılır nimetler bunlar. Nerede, nasıl olursak olalım; hayatta şükretmek için çok sebebimiz var.

Dünya bambaşka bir boyuta doğru giderken mevsimler şaşırıp, bunca

vahşet olurken sağlam kalabilmek zor olmakla beraber elimizde ne var ise kıymetini bilip, varlığı ile mutlu olmak bizi sağlam kılan davranışlardan biridir. Şükretmek insanın kendini yeterli görüp yerinde sayması, elimde bu kadar var deyip gelişimini durdurması değil asla. İnsan hep daha güzelini daha iyisini istemeli. Bulunduğu yerden kalkıp daha iyi yerlerde olmak için çabalamalı. İnsan olarak daha iyi, maddi olarak daha iyi, zihin ve beden olarak daha iyi olmanın yollarını aramalı. Şükretmek az ile yetinmek olsa da; çoğu aramaya engel değildir. İyinin peşinde ol ama bu uğurda nankörlüğe kapılıp Rabbine isyan etme. Hiçbir şeyin dört dörtlük olmadığı bu hayatta, imtihan dünyasının ortasında oturup dövünme. Ellerine, ayaklarına, rutinlerine, mavi göğe, yeşil yeryüzüne, kahverengiye şükür et. Camdan dışarıya baktığında gördüğün kâinatı göremeyen, duyduğun tınıyı duyamayan, yediğini yiyemeyen milyonlarca insan var. Güneş her sabah eşit doğsa da birçok yere; herkes aynı oranda ısınmıyor. Kiminin yüreği evlat acısı, eş acısı, aşk acısı ile yanıp tutuşurken, kiminin yüreği buz kesmiş adeta. Güneş demiri ayrı, tahtayı ayrı, toprağı ayrı ısıtır.

Şükür; bulunduğun konumdan her zaman daha ileriye, daha iyiye doğru

gitmek lakin giderken isyana kapılmayıp; koşamadım ama çok güzel yürüdüm, hedefime ulaşamadım ama bu yol bana neler kattı diye düşünme yetisidir. Mutlu olma sanatıdır şükür bir yerde. Nankörlüğün tam karşısında durur. Doyman için dünyayı avucuna koymalarına gerek kalmadığı, elinde bulunan nimetlerin farkında olarak, yeisse kapılmadan Rabbin bize sunduğu göğün, dağın, taşın, ağaçların, yazan ellerin, duyan kulakların, gören gözlerin, var oluşumuzun güzelliğinin farkında olmaktır.

Çarşıdaki pirince giderken evdeki bulgurun kıymetini düşürmemektir

şükretmek. İnişli çıkışlı, engebeli olan bu hayat yolunda arada tökezleyince, düşünce yeisse kapılmamak, yeniden ayağa kalkıp yola devam etmektir. Yol çamurlu ise çizmelerle, sıcak ise kafamızda bir ağaç dalı ile, dar ise yavaş ve emin adımlarla ilerlemektir.

Şükür birçok öğretiyi kapsayan bir düşünme şeklidir. Sabır, azim, metanet, yetinmeyi bilme sanatı. İnsanı düşünme şekli hasta eder. İnsanı yine düşünme şekli iyileştirir. Şükür düşüncelerimize verilen düzendir. Düzen içinde kimsenin bir diğerinin koltuğunu kapmadığı, yerinde ve temiz duran bir düşünme. Hırsın, azmin, istemenin, çalışmanın zararlı boyutlardan arındırılmış temiz ve saf halidir şükür. Müziğin sesinin rahatsızlık vermediği kadar açıldığı, içimizdeki ritme ayak uydurup dans etmekten vazgeçmemek, müziğin sesini fazlaca açmadan, kimseye rahatsızlık vermeden yol almaktır. Hep elimizde olmayana odaklanıp, psikolojik ve sosyolojik olarak sorun teşkil eden hal ve hareketler ile hayatı kendimize zindan etmemektir. Şükretmek yolda giderken kalbimizden karanlığa tutulmuş bir fener ışığı gibidir. Karanlıkta bırakmaz, yol aldırır.

Şimdi geriye doğru sayalım on dokuz sekiz… Üryan geldik üryan gideceğiz. Verdiğine şükür, vermediğinde bulunan hayra şükür, sağlığa, ailemize, şu an bunları yazan ellere, okuyan gözlere, düne, bugüne, yarına şükür… Çok şükür…