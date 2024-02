İnanmak güç ama ilginç şeyler oluyor bu memlekette. Hele de son yıllarda. Özellikle de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidar olduğu dönemlerde. Daha açık bir ifâdeyle spesifik ve sofistike olarak “Tek Adam” rolünü oynayan ve müspet veya menfî mânâda tüm liderlik kuramlarının ihtivâ ettiği özellik ve niteliklerden en azından birini veya birkaçını şahsında toplayan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak yönettiği hükûmetler zamanında…

Daha düne kadar kim inanırdı siyasal İslâmcıların veya muhafazakârların ya da AK Partililerin- eğer takiyye yapmıyorlarsa- Atatürk’ü savunacaklarına, CHP’lilerin FETÖ’cülerle anılacağına, Saadet Partililerin Kemal Kılıçdaroğlu’nu “Mücahit” ilân edeceklerine, İYİ Parti’nin HDP ile dirsek temasına geçeceğine, MHP’nin AK Parti veya İslâmcılarla ittifak yapacağına, sosyalistlerin kapitalist olacağına, PKK ve Fethullahçıların Amerika’yla iş tutacağına, daha önceden söylense bunlara kim inanırdı?

Radikal İslâmcıların yumuşayarak tasavvufçu ve Mevlânacı, “parti şirktir, küfürdür” diyenlerin en koyu partici olacağına, cemaat ve tarikatçıların devleti ele geçireceğine, tesettürlü kızların başlarını açacağına, erkeklerle tokalaşmayan kadınların onlardan önce ellerini uzatacağına, gençler arasında hedonist yaşam tarzının yaygınlaşacağına, bu “Müslüman” toplumda deizm ve ateizmin artacağına kim inanırdı?

Nereden nereye…

Bu bakımdan bu dünyanın mümkünat (possibility) dünyası olduğunu, her an her şeyin olabileceğini hiç hatırdan çıkarmamak ve yeni sürprizlere açık olmak gerekir.

Onun için “ne oldum” değil, “ne olacağım” denmeli. Hele de insanın olduğu yerde her zaman ve her daim… İlkeli bir tutum olmazsa, işte böyle herkes bir gün döner, dönüşür, dönüştürülür.

Tayyip Bey “eklektik” bir liderliğe (liderlik kuramlarının birçok özelliğini bünyesinde taşıyan) sahip olduğu için bütün taşları yerinden oynattı. Herkes olur olmaz bir yere savruldu. Ne ilke kaldı, ne dâvâ, ne ideoloji ne de başka bir şey. Herkes dünyevîleşti, pragmatikleşti, oportünistleşti, materyalistleşti, Makyavelistleşti. Ya da insanların çoğu zâten böyleydi ama üstü örtülü olan bu zaaflarının açığa çıkması için uygun şart ve ortamların oluşması gerekiyordu herhâlde, nitekim böyle de oldu.

Binâenaleyh AK Parti iktidarı herkese bu imkân ve fırsatı verdi. Böylece insanların gerçek yüzleri ortaya çıkmış oldu. Demek ki gerçekte hiç kimsenin hiç kimseden pek farkı yokmuş. Sadece jargon, renk ve kimlik farkı varmış. Demek ki sarısı, siyahı; yeşili, kırmızısı özünde aynı renklermiş. Demek ki “insan” denilen varlık, işte böyle bir varlıkmış…

İktidarda kalmak ya da iktidara gelebilmek için üç benzemez, beş benzemez, on benzemez pekâlâ bir araya gelebiliyormuş. Hiç ummadığınız insanlar ve partiler ittifak yapabiliyormuş. Mevkiler ve makamlar ulûfe gibi dağıtılabiliyormuş. Dünyadan kâm alabilmek için güce râm olunabiliyormuş. Hey gidi siyâset, sen nelere kâdirmişsin be!

Dolayısıyla asıl olan ilke değil, menfaat; dâvâ değil, saltanat; rızâ-yı Bâriye değil, iktidar; tevâzu değil, kibriyat; teslimiyet değil, güç devşirmekmiş.

Bir zamanlar Firavun, Kârûn ve Hâmân’ın yaptığı gibi. Allah muhafaza, işte dünyevîleşme tutkusu böyle bir şey. İnsanı azdırır mı, azdırır. Yoldan çıkarır mı, çıkarır.

Hâl böyle olunca ne akıl kalır, ne irâde; ne ahlâk kalır, ne adâlet; ne ilke kalır, ne edep; ne hürriyet kalır, ne meşveret; ne omurga kalır, ne şahsiyet; ne insanlık kalır, ne de insaniyet!

Onun için bir toplumu ayakta tutan değerleri ve bir devletin olmazsa olmaz temel ilkelerini ne pahasına olursa olsun muhafaza etmek gerekir. Bunlar; ahlâk, adâlet, akıl, bilim, hürriyet, meşveret, şahsiyet, ehliyet, liyâkat, emânet, şeffaflık, dürüstlük, öz eleştiri, eleştiriye açık olmak, farklılıklara saygı göstermek, çalışmak, üretmek ve emeği yüceltmektir.

Aksi takdirde ne toplum kalır, ne devlet; ne vatan kalır, ne millet; ne din kalır, ne de diyânet! Toplum yozlaşır, devlet çöker. Ülke “Yağma Hasan’ın Böreği”ne döner. Kapanın elinde kalır. Hep birlikte çürür gideriz maâzallah…