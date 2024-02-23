LANETLİ ŞAHSİYETLER



So­lu­ca­na bal diye, kan­ca­ya ta­kı­lır balık,

Bo­ğa­zı­nın der­din­den, tu­za­ğa düşer alık.

Ner­de­sin, nerde kaldı, sözün eri er kişi,

Bi­zim­ki­le­rin hâli, ehli kü­für­le işi.

Gayrı müs­lim dost olmaz, el Maide elli bir,

Kur 'an ayet bu­yu­rur, zan­net­me ki bir tabir.

Ad ve Semud pis­li­ği, sodom go­mo­ra ruhlu,

Tak­lit­ler ya­zış­ma­lar, iblis Nem­rut gü­ruh­lu.

İba­det­ler şu­ur­suz, çal­ka­lan­dı afak­ta,

Kay­nar asit ka­za­nı, zikir yandı şa­fak­ta.

Kim­lik­ler arı­za­lı, şah­si­yet­ler la­net­li,

Fa­kir­ler ce­hen­nem­lik, sa­ray­lı­lar cen­net­li.

Her şeyin sonu gelir, son­suz­luk hakka mah­sus,

Ya­hu­di’ye dost deme, demek is­te­di­ğim husus.

Ne arar Av­ru­pa’da, gider gelir her hafta,

Mil­le­te gös­ter­di­ği, gös­te­riş­ten bir yafta.

Unut­ma Ya­hu­di’yle kalbi mu­hab­bet olmaz,

Di­ni­ne gir­me­dik­çe, sen­den hiç razı olmaz.

Bizde şah­si­yet bitti, derdi AB'nin derdi

Koyun kurda gönül verdi, kal­ma­dı bir tek ferdi.