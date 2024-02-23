LANETLİ ŞAHSİYETLER

Solucana bal diye, kancaya takılır balık,
Boğazının derdinden, tuzağa düşer alık.
Nerdesin, nerde kaldı, sözün eri er kişi,
Bizimkilerin hâli, ehli küfürle işi.
Gayrı müslim dost olmaz, el Maide elli bir,
Kur 'an ayet buyurur, zannetme ki bir tabir.
Ad ve Semud pisliği, sodom gomora ruhlu,
Taklitler yazışmalar, iblis Nemrut güruhlu.
İbadetler şuursuz, çalkalandı afakta,
Kaynar asit kazanı, zikir yandı şafakta.
Kimlikler arızalı, şahsiyetler lanetli,
Fakirler cehennemlik, saraylılar cennetli.
Her şeyin sonu gelir, sonsuzluk hakka mahsus,
Yahudi’ye dost deme, demek istediğim husus.
Ne arar Avrupa’da, gider gelir her hafta,
Millete gösterdiği, gösterişten bir yafta.
Unutma Yahudi’yle kalbi muhabbet olmaz,
Dinine girmedikçe, senden hiç razı olmaz.
Bizde şahsiyet bitti, derdi AB'nin derdi
Koyun kurda gönül verdi, kalmadı bir tek ferdi.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.