Zen­gin yü­rü­tür işini

Tor­pil­li­ye dayı var­dır

Ça­lış­ta kazan aşını

Ga­ri­ba­nın çayı var­dır

Ne ke­se­nin, ne asa­nın

Güç kuv­vet mühür ba­sa­nın

İki, üç, altı ma­sa­nın

Fark­lı fark­lı huyu var­dır

Aday­lar çıktı ko­şu­ya

Gider pa­za­ra , çar­şı­ya

Kap­tı­ra­nın­ki kar­şı­ya

Ka­pa­nın bir oyu var­dır

Doyup giden der hoş­ça­kal

Gi­der­ken­de der dost­ça kal

Kim Kurt, kim it, kim­dir çakal

Ars­la­nı var, Ayı var­dır

Öbür yanda başka yasa

Helal yede yapma tasa

Sevap olsun, gel­sin kısa

Gü­na­hın­da boyu var­dır

Her gün her hafta bir zam var

Va­tan­daş doldu dağ kadar

Sal­la­nır bir günde pat­lar

Fay­la­rın bir fayı var­dır

Can uğur 'a bir bak hele

Ya­zar­da verir hep yele

Gön­de­rir dil­ler­den dile

Bun­dan başka neyi var­dır