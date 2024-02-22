Zengin yürütür işini
Torpilliye dayı vardır
Çalışta kazan aşını
Garibanın çayı vardır
Ne kesenin, ne asanın
Güç kuvvet mühür basanın
İki, üç, altı masanın
Farklı farklı huyu vardır
Adaylar çıktı koşuya
Gider pazara , çarşıya
Kaptıranınki karşıya
Kapanın bir oyu vardır
Doyup giden der hoşçakal
Giderkende der dostça kal
Kim Kurt, kim it, kimdir çakal
Arslanı var, Ayı vardır
Öbür yanda başka yasa
Helal yede yapma tasa
Sevap olsun, gelsin kısa
Günahında boyu vardır
Her gün her hafta bir zam var
Vatandaş doldu dağ kadar
Sallanır bir günde patlar
Fayların bir fayı vardır
Can uğur 'a bir bak hele
Yazarda verir hep yele
Gönderir dillerden dile
Bundan başka neyi vardır
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.