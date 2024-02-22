Makale Yazısı-

VARDA VAR­DIR
Can Uğur

Can Uğur

Zen­gin yü­rü­tür işini
Tor­pil­li­ye dayı var­dır
Ça­lış­ta kazan aşını
Ga­ri­ba­nın çayı var­dır

Ne ke­se­nin, ne asa­nın
Güç kuv­vet mühür ba­sa­nın
İki, üç, altı ma­sa­nın
Fark­lı fark­lı huyu var­dır

Aday­lar çıktı ko­şu­ya
Gider pa­za­ra , çar­şı­ya
Kap­tı­ra­nın­ki kar­şı­ya
Ka­pa­nın bir oyu var­dır

Doyup giden der hoş­ça­kal
Gi­der­ken­de der dost­ça kal
Kim Kurt, kim it, kim­dir çakal
Ars­la­nı var, Ayı var­dır

Öbür yanda başka yasa
Helal yede yapma tasa
Sevap olsun, gel­sin kısa
Gü­na­hın­da boyu var­dır

Her gün her hafta bir zam var
Va­tan­daş doldu dağ kadar
Sal­la­nır bir günde pat­lar
Fay­la­rın bir fayı var­dır

Can uğur 'a bir bak hele
Ya­zar­da verir hep yele
Gön­de­rir dil­ler­den dile
Bun­dan başka neyi var­dır

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Can Uğur - Mesaj Gönder

# kar
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL