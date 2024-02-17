 “BU BİR GECİKMİŞ SEVGİLİLER GÜNÜ YAZISIDIR”

Aşk, dünyanın en tanımlanamaz ve belki de en açık şekilde ifade edilemez kavramı. Yıllardır her fırsatta birileri, muhatap oldukları kişilere sorar:

Aşk nedir?

Cevabı veren kişi önce biraz duraklar, arkasından ilk şoku atlatmanın verdiği güçle elinden geldiğince bu kavramı ifade etmeye çalışır. Elinden geldiğince olduğu için de herkes aşkı kendi penceresinden tanımlar ve her seferinde bir şeyleri unutuverir.

Binlerce şiir, roman, hikâye yazılır; diziler, sinema filmleri çekilir ve hepsi aşkı anlatmaya ve aşkı yaşatmaya uğraşır durur. Bu da aşkı benim penceremden analiz eden bir yazıdan öteye gidememektedir.

Bir şeyleri unuttuysam affola…

Bir “Sevgililer Günü” daha geçip gitti. Yine en çok platonik aşkları ve âşıkları yakıp gitti bu gün. Çünkü en büyük sevgiler belki de ayrılıkta yaşanıyordu. Vuslat bütün tılsımını bozuyordu aşkın.

Nazım’ın Pirayesi’ne mektupları, yâri, şairin yanında olsaydı çok fazla bir anlam ifade eder miydi? Yine Sezai KARAKOÇ’un unutulmaz platonik aşkı Muazzez AKKAYA’ya yazdığı şu güzelim dizeler platonik bir aşkın önsözleri olmasaydı bu kadar güzel çıkar mıydı bir bakalım:

Monna Rosa, siyah güller, ak güller

Gülce’nin gülleri ve beyaz yatak

Kanadı kırık kuş merhamet ister

Ah, senin yüzünden kana batacak

Monna Rosa, siyah güller, ak güller

Açma pencereni, perdeleri çek

Monna Rosa, seni görmemeliyim

Bir bakışın ölmem için yetecek

Anla Monna Rosa, ben öteliyim

Açma pencereni perdeleri çek

İşte böyle devam ediyor şairin aşkına sözleri. Sevgililer günü, en büyük kalp ağrılarının günü olabiliyor karşılıksız sevenler için. Belki de yanlış zaman, yanlış kişi denklemine kurban gidebiliyor insan:

Ve nihayetinde yaşamak güzel kız

Küçük bir dal parçasıyla

Bir yüce ağaç yaratma sevdasıdır

Etinle, tırnağınla mücadele etmektir

Ve belki de acılara gülmek

Gülümsemektir yaşamak

Yeter ki paylaştığın insan doğru insan

Paylaştığın zaman doğru zaman olsun

Dünyanın en büyük heyecanını, en büyük pişmanlığını, en büyük hayal kırıklığını, en büyük acısını, en büyük özlemini, en büyük umudunu, en büyük mutluluğunu ve sevincini insan Aşk’ta yaşıyor. Yaşanan tüm sorunlara O’nun uğruna göğüs germeye hazır bir amele gibi kendini aşkın yoluna adıyor. Üstelik bazen O’nun kim olduğunu bile bilmiyor.

Doğru zamanda, doğru yerde, doğru insanla dünyanın en güzel aşkı ve onun sonunda mutlu bir evlilik. Belki de birçoğumuzun düşü buydu ve hepimizin ister kadın ister erkek olalım bu düşü kurduğumuz bir komşu çocuğu, bir okul arkadaşı ya da bir dershane arkadaşı hep oldu.

Aşkım! Sözcükleri kimi zaman havalarda uçuştu kimi zaman da kapıya konan küçücük bir kâğıt parçasının içine hapsoldu.

Dünyanın en büyük aşkıydı yaşadığımız ama günün birinde sevdiğimiz elimizin ucundan kayıp gidiverdi. Bize de bir film şeridi gibi bu gidişi seyretmekten başka bir şey kalmadı.

Ferdi Tayfur’la mesajlar gönderildi bu Vefasız Dünyaya: Elveda mutluluklar… Elveda tüm umutlar… Elveda ey gençliğim… Elveda geleceğim…

Ardından aslında hiç sevmediğimiz sadece saygı duyup, anlaştığımız birisiyle yaşamı sürdürme kararı (Aşkın İntiharı) alarak evlendik. Adına da “Görücü Usulü” dedik ama yüreğimizin bir yerlerinde o komşu çocuğu hep oldu ve de olmaya devam edecek dünya yok olana dek…

Doğru zamanda doğru yerde doğru kişiyle diye başlayan cümleler artık birçoğumuzun sadece hayallerini süslüyor. Geride bir evcilik oyunundan farksız bir saygı evliliği kalıyor.

Bugün sevgililer günü ama bu günün gerçek anlamına uyan aşkımız artık geri dönüşü olmayan bir yolda. Kime sevgililer günün kutlu olsun diyeceğiz. Saygılılar günün kutlu olsun demeliyiz galiba. Ne garip!

Platonik aşkların unutulmaz aktörlerinden birisi olarak kendi aşk filmimizi yönetip başrolü oynamaktan ve de sevgililer gününden nefret etmekten başka bir şey kalmıyor geriye.

En iyisi tüm bekârları Türkiye Varlık Fonu’na devretmek… Ne dersiniz?

Yıllar önce yazdığım bir şiirimde aşkıma söylediğim son sözlerle bu yazıyı noktalamak istiyorum:

BENİ ARAYACAKSIN

Yenemeyecek beni ne sen ne de hayat

İnadına direnecek ve

Umut bekleyeceğim yarınlardan

Ben yine her “Aşkın Günü” geceye doğru

Bir düş âlemine dalacağım

Ve orada Yavuz Bingöl’den türküler

Umutlu ve sevda kokan türküler dinleyeceğim

Turnalar’a gel “Sevdiğim Ol” diyeceğim

Kaybeden

Kaybeden sen olacaksın

Doğru zamanda, doğru yerde

Doğru insan değildi diyeceğim yüreğime

Ve değerimi günün birinde anladığında

Ki, anlayacaksın. Anlayacaksın ama ne fayda

İşte o zaman da beni bende bulamayacaksın

Bu sefer sen dalacaksın

Dipsiz düşler âleminin en ıssız mahzenine

Yıllanan aşkının sarhoşluğundan habersiz

Sonu olmayan bir yolda

Beni arayacaksın

Beni arayacaksın

Dipnot: Aramadı.

(GECİKMİŞ) SEVGİLİLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN