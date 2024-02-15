Deprem Muhakemesi

İki deprem oldu şaşırdık kaldık

Ana yurdumuzdan göçtük sonunda

Dünya yalan imiş mesajı aldık

Boyumuz kaç karış ölçtük sonunda

Sallanmaz denilen Konya sallandı

Irak, Lübnan, Mısır, Kenya sallandı

Kıtalar çarpıştı, dünya sallandı

Feleğin çarkına düştük sonunda.

Gece Maraş çöktü, gündüz Elbistan

Bağlantı kesildi eş ile dosttan

Bunca cenazeyi almaz kabristan

Kabirleri toplu açtık sonunda.

Halka karşı işlenilmiş ayıp var

Bilinenden daha fazla kayıp var

İster çıkar, ister topla sayıp var

Yakasız gömleği biçtik sonunda.

Hiç bir ay birinin yerini tutmaz

6 Şubat milat, kimse unutmaz

Üşüyen yüreği güneş ısıtmaz

Gam-kasavet ile piştik sonunda.

En ağır gerçektir, yoktur şakası

Artçılar kesilmez gelmez arkası

Tespit edilmemiş böyle vakası

Kaynayan kazandan taştık sonunda.

Evler-barklar başımıza yıkıldı

O an ciğerimin başı söküldü

Saçlar yolunarak ağıt yakıldı

Akibet dikili taştık sonunda.

Kimi yemek verdi, kimisi yedi

Bir kısmı olanı hak ettik dedi

Toprak kalbur gibi bizi eledi

Allah'ın hikmeti, şaştık sonunda

Mehmet ecel gelmez vade dolmadan

Yaprak kımıldamaz izin olmadan

İnsan insan olmaz ibret almadan

Çetin imtihandan geçtik sonunda