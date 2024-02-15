Deprem Muhakemesi

İki deprem oldu şaşırdık kaldık
Ana yurdumuzdan göçtük sonunda
Dünya yalan imiş mesajı aldık
Boyumuz kaç karış ölçtük sonunda
Sallanmaz denilen Konya sallandı
Irak, Lübnan, Mısır, Kenya sallandı
Kıtalar çarpıştı, dünya sallandı
Feleğin çarkına düştük sonunda.
Gece Maraş çöktü, gündüz Elbistan
Bağlantı kesildi eş ile dosttan
Bunca cenazeyi almaz kabristan
Kabirleri toplu açtık sonunda.
Halka karşı işlenilmiş ayıp var
Bilinenden daha fazla kayıp var
İster çıkar, ister topla sayıp var
Yakasız gömleği biçtik sonunda.
Hiç bir ay birinin yerini tutmaz
6 Şubat milat, kimse unutmaz
Üşüyen yüreği güneş ısıtmaz
Gam-kasavet ile piştik sonunda.
En ağır gerçektir, yoktur şakası
Artçılar kesilmez gelmez arkası
Tespit edilmemiş böyle vakası
Kaynayan kazandan taştık sonunda.
Evler-barklar başımıza yıkıldı
O an ciğerimin başı söküldü
Saçlar yolunarak ağıt yakıldı
Akibet dikili taştık sonunda.
Kimi yemek verdi, kimisi yedi
Bir kısmı olanı hak ettik dedi
Toprak kalbur gibi bizi eledi
Allah'ın hikmeti, şaştık sonunda
Mehmet ecel gelmez vade dolmadan
Yaprak kımıldamaz izin olmadan
İnsan insan olmaz ibret almadan
Çetin imtihandan geçtik sonunda
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.