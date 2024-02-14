Teveccüh eyle bize kalplere gelsin feyiz
Doğru yoldan kulunu şaşırtma sen Allah’ım
İmanımız olmasa neye yararız ki biz
Doğru yoldan kulunu şaşırtma sen Allah’ım
İlm-i tasavvufu hep aşkla kalplere akıt
Hayran eyle hikmete gözleri şaşkın bakıt
Nefsimizle baş başa kaldığımız o vakit
Doğru yoldan kulunu şaşırtma sen Allah’ım
Meyletmesin milletim yalan, dolan harama
Haksız kazanç sağlayan bir zerrecik grama
Hem dünya hem ahreti benzemesin drama
Doğru yoldan kulunu şaşırtma sen Allah’ım
Kendi hazinenden ver kapı kapı aratma
Yokluk verme kuluna kalplerini daraltma
İki cihanda bile yüzümüzü karartma
Doğru yoldan kulunu şaşırtma sen Allah’ım
Sâlâ ile ezanı duyandan eyle bizi
Alnını secdelere koyandan eyle bizi
İslam’ın her şartına uyandan eyle bizi
Doğru yoldan kulunu şaşırtma sen Allah’ım
KUL CEREN der; bu dünya bizlere baki değil
Gözümüzün gördüğü her taraf haki değil
Sevgi sunar gönlümüz her kulun saki değil
Doğru yoldan kulunu şaşırtma sen Allah’ım
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.