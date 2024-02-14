Te­vec­cüh eyle bize kalp­le­re gel­sin feyiz

Doğru yol­dan ku­lu­nu şa­şırt­ma sen Allah’ım

İma­nı­mız ol­ma­sa neye ya­ra­rız ki biz

Doğru yol­dan ku­lu­nu şa­şırt­ma sen Allah’ım

İlm-i ta­sav­vu­fu hep aşkla kalp­le­re akıt

Hay­ran eyle hik­me­te göz­le­ri şaş­kın bakıt

Nef­si­miz­le baş başa kal­dı­ğı­mız o vakit

Doğru yol­dan ku­lu­nu şa­şırt­ma sen Allah’ım

Mey­let­me­sin mil­le­tim yalan, dolan ha­ra­ma

Hak­sız ka­zanç sağ­la­yan bir zer­re­cik grama

Hem dünya hem ah­re­ti ben­ze­me­sin drama

Doğru yol­dan ku­lu­nu şa­şırt­ma sen Allah’ım

Kendi ha­zi­nen­den ver kapı kapı arat­ma

Yok­luk verme ku­lu­na kalp­le­ri­ni da­ralt­ma

İki ci­han­da bile yü­zü­mü­zü ka­rart­ma

Doğru yol­dan ku­lu­nu şa­şırt­ma sen Allah’ım

Sâlâ ile ezanı du­yan­dan eyle bizi

Al­nı­nı sec­de­le­re ko­yan­dan eyle bizi

İslam’ın her şar­tı­na uyan­dan eyle bizi

Doğru yol­dan ku­lu­nu şa­şırt­ma sen Allah’ım

KUL CEREN der; bu dünya biz­le­re baki değil

Gö­zü­mü­zün gör­dü­ğü her taraf haki değil

Sevgi sunar gön­lü­müz her kulun saki değil

Doğru yol­dan ku­lu­nu şa­şırt­ma sen Allah’ım