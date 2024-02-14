Makale Yazısı-

TE­VEC­CÜH EYLE RABBİM
Eyyup Ceran

Eyyup Ceran

Te­vec­cüh eyle bize kalp­le­re gel­sin feyiz
Doğru yol­dan ku­lu­nu şa­şırt­ma sen Allah’ım
İma­nı­mız ol­ma­sa neye ya­ra­rız ki biz
Doğru yol­dan ku­lu­nu şa­şırt­ma sen Allah’ım

İlm-i ta­sav­vu­fu hep aşkla kalp­le­re akıt
Hay­ran eyle hik­me­te göz­le­ri şaş­kın bakıt
Nef­si­miz­le baş başa kal­dı­ğı­mız o vakit
Doğru yol­dan ku­lu­nu şa­şırt­ma sen Allah’ım

Mey­let­me­sin mil­le­tim yalan, dolan ha­ra­ma
Hak­sız ka­zanç sağ­la­yan bir zer­re­cik grama
Hem dünya hem ah­re­ti ben­ze­me­sin drama
Doğru yol­dan ku­lu­nu şa­şırt­ma sen Allah’ım

Kendi ha­zi­nen­den ver kapı kapı arat­ma
Yok­luk verme ku­lu­na kalp­le­ri­ni da­ralt­ma
İki ci­han­da bile yü­zü­mü­zü ka­rart­ma
Doğru yol­dan ku­lu­nu şa­şırt­ma sen Allah’ım

Sâlâ ile ezanı du­yan­dan eyle bizi
Al­nı­nı sec­de­le­re ko­yan­dan eyle bizi
İslam’ın her şar­tı­na uyan­dan eyle bizi
Doğru yol­dan ku­lu­nu şa­şırt­ma sen Allah’ım

KUL CEREN der; bu dünya biz­le­re baki değil
Gö­zü­mü­zün gör­dü­ğü her taraf haki değil
Sevgi sunar gön­lü­müz her kulun saki değil
Doğru yol­dan ku­lu­nu şa­şırt­ma sen Allah’ım

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