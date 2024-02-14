KÖLE MİYİZ HÜR MÜYÜZ?

Geçmişte acı çekti, sefil kaldı zürriyet,
Bu zaman karteller den çok korkuyor hürriyet.
Yarı hür yarı mahküm, bu gün mevcut halimiz,
Bundan sıkıntı çeker, çaresiz ahalimiz.
Irkçılık mezhepçilik, en güçlü silahları,
Dünyayı karıştırır, belirsiz ilahları.
İçimizde anarşi, köleliğin ip ucu,
Karıştırır milleti, bize yüklerler suçu.
Taşaronlar elinde, kifayetsiz yönetim,
Ne kötü güne kaldık, amir etmez denetim.
Biz çekeriz derdini, cehaletin illetin,
Kendileri her zaman, efendisi milletin.
Şu dostlar yok oluyor, düşmanlar ise ihya,
Ümmetin malını yer, sırada zümrüt kahya.
Müminlere efendi, kafire ise köle,
Bari hiç yüz vermeyin, böylesi arsız döle.
Şu alemdeki düzen, kapitalin eseri,
Hürriyetin nerede, uyan artık serseri.
Bazen hürriyet için, aralanıyor perde,
Bildiğimiz demokrasi, çare olur her derde.
Birbirimize ettik bunca zorlu kararı,
Cümle alem toplansa, vermez böyle zararı.
Bu günün müslümanı, ağlar Çin'de Maçin'de,
Bir örtülü esaret zilletinin içinde.
Davranasınız diye verdim size bir selam,
Esaret zincirini kıranlara vesselam.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.