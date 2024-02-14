Makale Yazısı-

KÖLE MİYİZ HÜR MÜYÜZ?
Yemliha Gürlek

Yemliha Gürlek


Geç­miş­te acı çekti, sefil kaldı zür­ri­yet,
Bu zaman kar­tel­ler den çok kor­ku­yor hür­ri­yet.

Yarı hür yarı mah­küm, bu gün mev­cut ha­li­miz,
Bun­dan sı­kın­tı çeker, ça­re­siz aha­li­miz.

Irk­çı­lık mez­hep­çi­lik, en güçlü si­lah­la­rı,
Dün­ya­yı ka­rış­tı­rır, be­lir­siz ilah­la­rı.

İçi­miz­de anar­şi, kö­le­li­ğin ip ucu,
Ka­rış­tı­rır mil­le­ti, bize yük­ler­ler suçu.

Ta­şa­ron­lar elin­de, ki­fa­yet­siz yö­ne­tim,
Ne kötü güne kal­dık, amir etmez de­ne­tim.

Biz çe­ke­riz der­di­ni, ce­ha­le­tin il­le­tin,
Ken­di­le­ri her zaman, efen­di­si mil­le­tin.

Şu dost­lar yok olu­yor, düş­man­lar ise ihya,
Üm­me­tin ma­lı­nı yer, sı­ra­da züm­rüt kahya.

Mü­min­le­re efen­di, ka­fi­re ise köle,
Bari hiç yüz ver­me­yin, böy­le­si arsız döle.

Şu alem­de­ki düzen, ka­pi­ta­lin eseri,
Hür­ri­ye­tin ne­re­de, uyan artık ser­se­ri.

Bazen hür­ri­yet için, ara­la­nı­yor perde,
Bil­di­ği­miz de­mok­ra­si, çare olur her derde.

Bir­bi­ri­mi­ze ettik bunca zorlu ka­ra­rı,
Cümle alem top­lan­sa, ver­mez böyle za­ra­rı.

Bu günün müs­lü­ma­nı, ağlar Çin'de Maçin'de,
Bir ör­tü­lü esa­ret zil­le­ti­nin için­de.

Dav­ra­na­sı­nız diye ver­dim size bir selam,
Esa­ret zin­ci­ri­ni kı­ran­la­ra ves­se­lam.

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