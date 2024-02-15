Altı şubat iki­bin­yir­mi üç ta­ri­hin­de, ilk dep­rem­den sonra, El­bis­tan­da yı­kı­lan bi­na­lar­da, ka­lan­la­rı kur­tar­mak için, yar­dı­ma giden, Doğal gazda ça­lı­şan, Kay­nım Mah­mut Uğu­run da­ma­dı, Fatih Kin' in yar­dım­dan sonra, üze­ri­ni de­ğiş­tir­mek için kal­dı­ğı da­ire­si­ne çıkıp ikin­ci dep­rem­de, uçan bi­na­nın al­tın­da ka­la­rak vefat et­me­siy­le yaz­dı­ğım şi­ir­dir.

FATİHİM

İlk dep­re­min yer­le­rin­de

Yar­dım­lar ettin FATİHİM

İkinci dep­rem evin­de

Kay­bo­lup yit­tin FATİHİM

Rab­bim bı­rak­ma­sın zorda

Cen­net olsun yerin orda

Yav­run Ha­ti­ce Nur'uda

Sev­me­den git­tin FATİHİM

Ka­de­ri­ni böyle seç­tin

Filim gibi gel­din geç­tin

Bu dün­ya­dan erken göç­tün

Çabuk ter­ket­tin FATİHİM

Git­mek böy­le­mi ko­lay­dı

Du­var­lar üs­tü­ne kaydı

Top­rak­lar acıya doydu

Ney­le­din net­tin FATİHİM

Can uğur kü­çük­tü yaşın

Çok acı oldu gi­di­şin

Yoktu bir erkek kar­de­şin

Bir idin tek­tin FATİHİM