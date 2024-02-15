Altı şubat ikibinyirmi üç tarihinde, ilk depremden sonra, Elbistanda yıkılan binalarda, kalanları kurtarmak için, yardıma giden, Doğal gazda çalışan, Kaynım Mahmut Uğurun damadı, Fatih Kin' in yardımdan sonra, üzerini değiştirmek için kaldığı dairesine çıkıp ikinci depremde, uçan binanın altında kalarak vefat etmesiyle yazdığım şiirdir.
FATİHİM
İlk depremin yerlerinde
Yardımlar ettin FATİHİM
İkinci deprem evinde
Kaybolup yittin FATİHİM
Rabbim bırakmasın zorda
Cennet olsun yerin orda
Yavrun Hatice Nur'uda
Sevmeden gittin FATİHİM
Kaderini böyle seçtin
Filim gibi geldin geçtin
Bu dünyadan erken göçtün
Çabuk terkettin FATİHİM
Gitmek böylemi kolaydı
Duvarlar üstüne kaydı
Topraklar acıya doydu
Neyledin nettin FATİHİM
Can uğur küçüktü yaşın
Çok acı oldu gidişin
Yoktu bir erkek kardeşin
Bir idin tektin FATİHİM
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.