Makale Yazısı-

FATİHİM
Can Uğur

Can Uğur

Altı şubat iki­bin­yir­mi üç ta­ri­hin­de, ilk dep­rem­den sonra, El­bis­tan­da yı­kı­lan bi­na­lar­da, ka­lan­la­rı kur­tar­mak için, yar­dı­ma giden, Doğal gazda ça­lı­şan, Kay­nım Mah­mut Uğu­run da­ma­dı, Fatih Kin' in yar­dım­dan sonra, üze­ri­ni de­ğiş­tir­mek için kal­dı­ğı da­ire­si­ne çıkıp ikin­ci dep­rem­de, uçan bi­na­nın al­tın­da ka­la­rak vefat et­me­siy­le yaz­dı­ğım şi­ir­dir.

FATİHİM

İlk dep­re­min yer­le­rin­de
Yar­dım­lar ettin FATİHİM
İkinci dep­rem evin­de
Kay­bo­lup yit­tin FATİHİM

Rab­bim bı­rak­ma­sın zorda
Cen­net olsun yerin orda
Yav­run Ha­ti­ce Nur'uda
Sev­me­den git­tin FATİHİM

Ka­de­ri­ni böyle seç­tin
Filim gibi gel­din geç­tin
Bu dün­ya­dan erken göç­tün
Çabuk ter­ket­tin FATİHİM

Git­mek böy­le­mi ko­lay­dı
Du­var­lar üs­tü­ne kaydı
Top­rak­lar acıya doydu
Ney­le­din net­tin FATİHİM

Can uğur kü­çük­tü yaşın
Çok acı oldu gi­di­şin
Yoktu bir erkek kar­de­şin
Bir idin tek­tin FATİHİM

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Yazar Can Uğur - Mesaj Gönder

# kar, şubat
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