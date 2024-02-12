Yıl bin dokuz yüz yirmi on iki şu­bat­tı

Fran­sız 'a uyan­dı Maraş ayağa kalk­tı

İlk kur­şu­nu ilk yürek, sütçü imam sıktı

Namus için, vatan için, sıkar Ma­raş­lı

Ak al­nın­dan güneş, öpüp, ya­lar­ken

Ka­le­nin bur­cun­da, bay­rak ağ­lar­ken

Ulu cami, Rıd­van hoca, in­ler­ken

Ka­le­ye bay­ra­ğı diker asar Ma­raş­lı

Kah­ra­man eda­lım, şim­şek ba­kış­lım

Haş­met dolu yü­re­ğin şahin şa­kış­lım

Kük­re­miş as­lan­lar gi­bi­dir Ma­raş­lım

Fran­sız üs­tü­ne koşar Ma­raş­lı

Tam yirmi iki gün yirmi iki gece

Kah­ra­man­ca sa­vaş­tık yi­ğit­çe mert­çe

Düş­ma­nı vur­duk be­ra­ber­ce kar­deş­çe

Zafer sev­da­sıy­la, coşar Ma­raş­lı

Kan aktı, Kanlı Dere, adını kan­dan aldı

Fran­sız ka­nın­da' Fran­sız­lar doğ­ran­dı

Düş­ma­na mezar, Maraş bize gül­zar oldu

Göğüs gere, gere, yaşar Ma­raş­lı

İlahi gül­şe­nim­dir bak, Kah­ra­man­ma­raş a

Ezan­lar oku­nur, du­yu­lur yük­se­lir arşa

Ce­sa­re­tin sığ­maz, bu göğüs denen ka­fe­se

Ta­rih­le­re, asır­la­ra, taşar Ma­raş­lı

Mi­ra­sı­mız vatan, iman, ku­ran­dır ru­hu­muz

Kan ektik, can ver­dik, aziz­dir top­ra­ğı­mız

Ma­dal­ya­mız kah­ra­man­lık yü­ce­dir şa­nı­mız

Ağır dura, bıyık bura, bura' yaşar Ma­raş­lı

Budur ec­da­dım benim, anam ve babam

Vatan do­ğu­ran yi­ğit­ler, yiğit do­ğu­ran anam

Düğün gü­nü­dür, vur da­vu­la, vur Halil ağam

Dem dura, dem vura, vura yaşar Ma­raş­lı

Selam size Ars­lan bey, Sütçü İmam­lar

Selam size Senem Ayşe, Mıl­lış Nu­ri­ler

Selam olsun size, dağ­lar gibi du­ran­lar

Çağ­la­yan­lar gibi coşar Ma­raş­lı

Sev­da­lı­sı­yım, bu kah­ra­man şeh­rin

Unu­tur mu tarih, altın say­fa­da­ki yerin

Dü­ğü­nü­dür, on iki şubat bütün yıl­la­rın

Zafer sev­da­sıy­la her yıl coşar Ma­raş­lı