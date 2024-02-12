Yıl bin dokuz yüz yirmi on iki şubattı
Fransız 'a uyandı Maraş ayağa kalktı
İlk kurşunu ilk yürek, sütçü imam sıktı
Namus için, vatan için, sıkar Maraşlı
Ak alnından güneş, öpüp, yalarken
Kalenin burcunda, bayrak ağlarken
Ulu cami, Rıdvan hoca, inlerken
Kaleye bayrağı diker asar Maraşlı
Kahraman edalım, şimşek bakışlım
Haşmet dolu yüreğin şahin şakışlım
Kükremiş aslanlar gibidir Maraşlım
Fransız üstüne koşar Maraşlı
Tam yirmi iki gün yirmi iki gece
Kahramanca savaştık yiğitçe mertçe
Düşmanı vurduk beraberce kardeşçe
Zafer sevdasıyla, coşar Maraşlı
Kan aktı, Kanlı Dere, adını kandan aldı
Fransız kanında' Fransızlar doğrandı
Düşmana mezar, Maraş bize gülzar oldu
Göğüs gere, gere, yaşar Maraşlı
İlahi gülşenimdir bak, Kahramanmaraş a
Ezanlar okunur, duyulur yükselir arşa
Cesaretin sığmaz, bu göğüs denen kafese
Tarihlere, asırlara, taşar Maraşlı
Mirasımız vatan, iman, kurandır ruhumuz
Kan ektik, can verdik, azizdir toprağımız
Madalyamız kahramanlık yücedir şanımız
Ağır dura, bıyık bura, bura' yaşar Maraşlı
Budur ecdadım benim, anam ve babam
Vatan doğuran yiğitler, yiğit doğuran anam
Düğün günüdür, vur davula, vur Halil ağam
Dem dura, dem vura, vura yaşar Maraşlı
Selam size Arslan bey, Sütçü İmamlar
Selam size Senem Ayşe, Mıllış Nuriler
Selam olsun size, dağlar gibi duranlar
Çağlayanlar gibi coşar Maraşlı
Sevdalısıyım, bu kahraman şehrin
Unutur mu tarih, altın sayfadaki yerin
Düğünüdür, on iki şubat bütün yılların
Zafer sevdasıyla her yıl coşar Maraşlı
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.