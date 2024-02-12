Makale Yazısı-

KAH­RA­MAN­MA­RAŞ 12.ŞUBAT.1920
Ali Çankaya

Ali Çankaya

Yıl bin dokuz yüz yirmi on iki şu­bat­tı
Fran­sız 'a uyan­dı Maraş ayağa kalk­tı
İlk kur­şu­nu ilk yürek, sütçü imam sıktı
Namus için, vatan için, sıkar Ma­raş­lı

Ak al­nın­dan güneş, öpüp, ya­lar­ken
Ka­le­nin bur­cun­da, bay­rak ağ­lar­ken
Ulu cami, Rıd­van hoca, in­ler­ken
Ka­le­ye bay­ra­ğı diker asar Ma­raş­lı

Kah­ra­man eda­lım, şim­şek ba­kış­lım
Haş­met dolu yü­re­ğin şahin şa­kış­lım
Kük­re­miş as­lan­lar gi­bi­dir Ma­raş­lım
Fran­sız üs­tü­ne koşar Ma­raş­lı

Tam yirmi iki gün yirmi iki gece
Kah­ra­man­ca sa­vaş­tık yi­ğit­çe mert­çe
Düş­ma­nı vur­duk be­ra­ber­ce kar­deş­çe
Zafer sev­da­sıy­la, coşar Ma­raş­lı

Kan aktı, Kanlı Dere, adını kan­dan aldı
Fran­sız ka­nın­da' Fran­sız­lar doğ­ran­dı
Düş­ma­na mezar, Maraş bize gül­zar oldu
Göğüs gere, gere, yaşar Ma­raş­lı

İlahi gül­şe­nim­dir bak, Kah­ra­man­ma­raş a
Ezan­lar oku­nur, du­yu­lur yük­se­lir arşa
Ce­sa­re­tin sığ­maz, bu göğüs denen ka­fe­se
Ta­rih­le­re, asır­la­ra, taşar Ma­raş­lı

Mi­ra­sı­mız vatan, iman, ku­ran­dır ru­hu­muz
Kan ektik, can ver­dik, aziz­dir top­ra­ğı­mız
Ma­dal­ya­mız kah­ra­man­lık yü­ce­dir şa­nı­mız
Ağır dura, bıyık bura, bura' yaşar Ma­raş­lı

Budur ec­da­dım benim, anam ve babam
Vatan do­ğu­ran yi­ğit­ler, yiğit do­ğu­ran anam
Düğün gü­nü­dür, vur da­vu­la, vur Halil ağam
Dem dura, dem vura, vura yaşar Ma­raş­lı

Selam size Ars­lan bey, Sütçü İmam­lar
Selam size Senem Ayşe, Mıl­lış Nu­ri­ler
Selam olsun size, dağ­lar gibi du­ran­lar
Çağ­la­yan­lar gibi coşar Ma­raş­lı

Sev­da­lı­sı­yım, bu kah­ra­man şeh­rin
Unu­tur mu tarih, altın say­fa­da­ki yerin
Dü­ğü­nü­dür, on iki şubat bütün yıl­la­rın
Zafer sev­da­sıy­la her yıl coşar Ma­raş­lı

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