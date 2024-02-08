Makale Yazısı-

AV­RU­PA­YA SES­LENİŞ
Yemliha Gürlek

Yemliha Gürlek


Kud­ret­ten kay­nayp gel­miş­tir sözü
Mer­ha­met aş­kıy­la fış­kı­rır gözü
İlim ahlak ada­let,te­miz­lik özü
Sen is­lam­dan neden kor­ kar ka­çar­sın.

Can­lı­ya can­sı­za ve­ril­miş ayar
Kö­tü­lü­ğü bir iyi­li­ği on sayar
İnsana fay­da­lı ne varsa uyar
Sen is­lam­dan neden kor­kar ka­çar­sın.

Sağ­lı­ğa za­rar­lı ne vasa günah
Ga­ye­si yer­yü­zün ey­le­mek ıslah
Bun­dan daha güzel bu­lun­maz felah
Sen is­lam­dan neden kor­kar ka­çar­sın.

Emir­ler ilahi emir­ler esas
Her emir kut­sal­dır, dik­kat et has­sas
Za­lim­den alı­nır mis­liy­le kısas
Se is­lam­dan neden kor­kar ka­çar­sın.

Gü­na­ha tövbe et, hak­kın vadi var
İba­de­tin ka­za­sı var affı var
Her ka­nun­dan daha güzel kanun var
Sen is­lam­dan neden kor­kar ka­çar­sın.

Rab­bim biz­den iman ister kul ister
İman için ısbat ister yol ister
İslam ay­na­sın­da ken­di­ni gös­ter
Sen is­lam­dan neden kor­kar ka­çar­sın.

Ka­lem­den ilim den ilk inen ayet
Nur­dur, nura mik­rop etmez si­ra­yet
Başka yol da müm­kün değil hi­da­yet
Sen is­lam­dan neden kor­kar ka­çar­sın.

Oku da öyle gel, veda hut­be­sin
Daha inan­maz­san büyük züb­pe­sin
Mü­min­ler için­de alçak rut­be­sin
Sen is­lam­dan neden kor­kar ka­çar­sın.


Senin paran varsa, bizim de kam­be­ri­miz
Haz­re­ti Mu­ham­met baş li­de­ri­miz
İsa'da Musa'da pey­gam­be­ri­miz
Sen is­lam­dan neden kor­kar ka­çar­sın.

Başı bu dün­ya­da, ah­ret­te ucu
İnanç düş­man­lı­ğı in­san­lık suçu
İnsan ha­ki­ka­ti görür mü öcü
Sen islam'dan neden kor­kar ka­çar­sın.


Her emir bir ışık, is­te­mez yorum
Her har­fi­ni öper ba­şı­ma korum
Uy­ma­ya­nı teper hi­za­ya korum
Sen is­lam­dan neden kor­kar ka­çar­sın.

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