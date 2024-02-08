Kudretten kaynayp gelmiştir sözü
Merhamet aşkıyla fışkırır gözü
İlim ahlak adalet,temizlik özü
Sen islamdan neden kor kar kaçarsın.
Canlıya cansıza verilmiş ayar
Kötülüğü bir iyiliği on sayar
İnsana faydalı ne varsa uyar
Sen islamdan neden korkar kaçarsın.
Sağlığa zararlı ne vasa günah
Gayesi yeryüzün eylemek ıslah
Bundan daha güzel bulunmaz felah
Sen islamdan neden korkar kaçarsın.
Emirler ilahi emirler esas
Her emir kutsaldır, dikkat et hassas
Zalimden alınır misliyle kısas
Se islamdan neden korkar kaçarsın.
Günaha tövbe et, hakkın vadi var
İbadetin kazası var affı var
Her kanundan daha güzel kanun var
Sen islamdan neden korkar kaçarsın.
Rabbim bizden iman ister kul ister
İman için ısbat ister yol ister
İslam aynasında kendini göster
Sen islamdan neden korkar kaçarsın.
Kalemden ilim den ilk inen ayet
Nurdur, nura mikrop etmez sirayet
Başka yol da mümkün değil hidayet
Sen islamdan neden korkar kaçarsın.
Oku da öyle gel, veda hutbesin
Daha inanmazsan büyük zübpesin
Müminler içinde alçak rutbesin
Sen islamdan neden korkar kaçarsın.
Senin paran varsa, bizim de kamberimiz
Hazreti Muhammet baş liderimiz
İsa'da Musa'da peygamberimiz
Sen islamdan neden korkar kaçarsın.
Başı bu dünyada, ahrette ucu
İnanç düşmanlığı insanlık suçu
İnsan hakikati görür mü öcü
Sen islam'dan neden korkar kaçarsın.
Her emir bir ışık, istemez yorum
Her harfini öper başıma korum
Uymayanı teper hizaya korum
Sen islamdan neden korkar kaçarsın.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.