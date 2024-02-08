Güzel göz­le­rin­de, kay­bol­sam yârim

Bu­la­ma­sın orda, kim­se­ler beni

Hiç­bir şey is­te­mem, yâr sen­den başka

Gön­lüm seni ister, yârim tek seni

Ge­cey­le bir­lik­te, has­re­tin çöker

Sev­da­lın has­ret­ten, göz yaşı döker

Sen var­san ya­nım­da, dün­ya­lık eker

Gön­lüm seni ister, yârim tek seni

Kim­se­ler bil­me­sin, ben­de­ki seni

Sana olan sev­dam, heran yep­ye­ni

Unut­mak müm­kün mü, o eşsiz teni

Gön­lüm seni ister, yârim tek seni

Bu bende her­şey sen, çalan şarkı sen

Gel güven sev­gi­me, en­gel­le­ri yen

Unut­ma sen var­san, ancak varım ben

Gön­lüm seni ister, yârim tek seni

Sev­dan­dan Meh­met'in, hiç mi hiç bık­maz

Yâ­rim­den baş­ka­sı, bu gönlü yak­maz

Aşkın ır­mak­la­rı, sen yok­san akmaz

Gön­lüm seni ister, yârim tek seni