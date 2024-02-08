Makale Yazısı-

GÖN­LÜM SENİ İSTER YÂRİM TEK SENİ
Mehmet Öztürk

Mehmet Öztürk

Güzel göz­le­rin­de, kay­bol­sam yârim
Bu­la­ma­sın orda, kim­se­ler beni
Hiç­bir şey is­te­mem, yâr sen­den başka
Gön­lüm seni ister, yârim tek seni

Ge­cey­le bir­lik­te, has­re­tin çöker
Sev­da­lın has­ret­ten, göz yaşı döker
Sen var­san ya­nım­da, dün­ya­lık eker
Gön­lüm seni ister, yârim tek seni

Kim­se­ler bil­me­sin, ben­de­ki seni
Sana olan sev­dam, heran yep­ye­ni
Unut­mak müm­kün mü, o eşsiz teni
Gön­lüm seni ister, yârim tek seni

Bu bende her­şey sen, çalan şarkı sen
Gel güven sev­gi­me, en­gel­le­ri yen
Unut­ma sen var­san, ancak varım ben
Gön­lüm seni ister, yârim tek seni

Sev­dan­dan Meh­met'in, hiç mi hiç bık­maz
Yâ­rim­den baş­ka­sı, bu gönlü yak­maz
Aşkın ır­mak­la­rı, sen yok­san akmaz
Gön­lüm seni ister, yârim tek seni

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