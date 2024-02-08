Güzel gözlerinde, kaybolsam yârim
Bulamasın orda, kimseler beni
Hiçbir şey istemem, yâr senden başka
Gönlüm seni ister, yârim tek seni
Geceyle birlikte, hasretin çöker
Sevdalın hasretten, göz yaşı döker
Sen varsan yanımda, dünyalık eker
Gönlüm seni ister, yârim tek seni
Kimseler bilmesin, bendeki seni
Sana olan sevdam, heran yepyeni
Unutmak mümkün mü, o eşsiz teni
Gönlüm seni ister, yârim tek seni
Bu bende herşey sen, çalan şarkı sen
Gel güven sevgime, engelleri yen
Unutma sen varsan, ancak varım ben
Gönlüm seni ister, yârim tek seni
Sevdandan Mehmet'in, hiç mi hiç bıkmaz
Yârimden başkası, bu gönlü yakmaz
Aşkın ırmakları, sen yoksan akmaz
Gönlüm seni ister, yârim tek seni
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.