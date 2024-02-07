Makale Yazısı-

TE­VA­ZU
Ali Çankaya

Ali Çankaya

Ey mağ­rur ki­bir­li mü­te­keb­bir­ler
Bi­raz­cık başı öne, eğe­me­di­niz
Her gün aynı yerde bizi gö­ren­ler
Bir kelam bir selam ve­re­me­di­niz

Mey­ve­li ağa­cın dal­la­rı aşağı sar­ kar
Gönül sul­tan­la­rı, birer hiz­met­kâr
Kalp Kâbe gi­bi­dir, hep dosta bakar
Açıp ta ka­pı­yı gi­re­me­di­niz

Top­rak her can­lı­yı, bağ­rın­da taşır
Te­va­zu, in­sa­na, ne güzel ya­kı­şır
Gurur, kibir, ancak ahlak dı­şı­dır
Terk edip ken­di­ni­ze ere­me­di­niz

Gurur, riya, ena­ni­yet, var­lık ve kibir
Ka­rın­ca aya­ğın­da­ki, ses kadar giz­li­dir
Te­va­zu, cen­ne­tin, gö­nül­le­rin di­li­dir
Açıp ta içeri gi­re­me­di­niz

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