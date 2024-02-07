Ey mağrur kibirli mütekebbirler
Birazcık başı öne, eğemediniz
Her gün aynı yerde bizi görenler
Bir kelam bir selam veremediniz
Meyveli ağacın dalları aşağı sar kar
Gönül sultanları, birer hizmetkâr
Kalp Kâbe gibidir, hep dosta bakar
Açıp ta kapıyı giremediniz
Toprak her canlıyı, bağrında taşır
Tevazu, insana, ne güzel yakışır
Gurur, kibir, ancak ahlak dışıdır
Terk edip kendinize eremediniz
Gurur, riya, enaniyet, varlık ve kibir
Karınca ayağındaki, ses kadar gizlidir
Tevazu, cennetin, gönüllerin dilidir
Açıp ta içeri giremediniz
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.