Koca şehir bir dakkada kül oldu
Çöktü, ören oldu her yan Elbistan.
Çok katlı binalar yere çakıldı
Böyle görülmemiş tufan Elbistan.
Doğanşehir ile göçtü Gölbaşı
Ölüme bulandı toprağı taşı
Kirpik suya doydu dinmez gözyaşı
Artık yeşil Afşin viran Elbistan.
Uykusunda yakalandı ataşa
Yardım edemedi gardaş gardaşa
Kar yerine ölüm yağdı Maraş'a
Kanar ılık ılık yaran Elbistan.
Feleğin boşaldı kurduğu yayı
El ele vererek yaptık hatayı
Yerle bir eylemiş deprem Hatay'ı
Ecel sahnelenen meydan Elbistan.
Düştük kıyametten farksız zamana
Şahit olunmamış böyle dumana
Yürek dayanmıyor Adıyaman'a
Çare bulsun ehl-i irfan Elbistan.
Dağlar seda verdi şak şak bölündü
Faylar parçalandı kabuk delindi
İlçe-ilçe, il-il, köy-köy ölündü
En çok ihmalliğe yanan Elbistan
Ruhum paramparça emelim kayıp
Uykum delik deşik hayalim kayıp
Üstte çatı altta temelim kayıp
Haktan istiyorum derman Elbistan.
Hüznüm dağdan yüce, içime sığmaz
Hüzün bulutundan mutluluk yağmaz
Günün paramparça güneşin doğmaz
Acılar yumağı harman Elbistan.
Hırsımızı yaşlı dünya almadı
İmar affı, kaçak yapı kalmadı
Böyle deprem daha önce olmadı
Duygularım karman-çorman Elbistan
Millet kaybederken varı-yoğunu
Ölene attılar suçun çoğunu
Vebalde kalmanın zor olduğunu
Bilmez mi biliyor merdan Elbistan
Gözükara'm döne döne yanıyor
Gözü ırmak oldu içi kanıyor
Ören yerlerine baykuş konuyor
Gönlüm farklı değil inan Elbistan.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Hacı Aygün - Acının tarifi yok üstadım Yarım yarım ayrılıyor bedenim
Toprağa düşen her can
Titretiyor her yanı
Kalemine gönlüne sağlık arkadaşım Rabbim bir daha yaşanmasın inşallah
Ozan Fuat Bostancı - Ölenlere rahmet olsun
Gönlüne sağlık abim
Mehmet Köse - RABBİM BİR DAHA YAŞATMASIN İNSANLIĞA BİZLERE AKIL FİKİR MÜMİNCE YAŞAMAK LÜTFETSİN ;YÜREĞİNE GÖNLÜNE SAĞLIK ,GEÇMİŞİNE RAHMETHAYIRLI KANDİLLER İNŞAALLAH .
Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.