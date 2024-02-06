Koca şehir bir dak­ka­da kül oldu

Çöktü, ören oldu her yan El­bis­tan.

Çok katlı bi­na­lar yere ça­kıl­dı

Böyle gö­rül­me­miş tufan El­bis­tan.

Do­ğan­şe­hir ile göçtü Göl­ba­şı

Ölüme bu­lan­dı top­ra­ğı taşı

Kir­pik suya doydu din­mez göz­ya­şı

Artık yeşil Afşin viran El­bis­tan.

Uy­ku­sun­da ya­ka­lan­dı ataşa

Yar­dım ede­me­di gar­daş gar­da­şa

Kar ye­ri­ne ölüm yağdı Maraş'a

Kanar ılık ılık yaran El­bis­tan.

Fe­le­ğin bo­şal­dı kur­du­ğu yayı

El ele ve­re­rek yap­tık ha­ta­yı

Yerle bir ey­le­miş dep­rem Hatay'ı

Ecel sah­ne­le­nen mey­dan El­bis­tan.

Düş­tük kı­ya­met­ten fark­sız za­ma­na

Şahit olun­ma­mış böyle du­ma­na

Yürek da­yan­mı­yor Adı­ya­man'a

Çare bul­sun ehl-i irfan El­bis­tan.

Dağ­lar seda verdi şak şak bö­lün­dü

Fay­lar par­ça­lan­dı kabuk de­lin­di

İlçe-il­çe, il-il, köy-köy ölün­dü

En çok ih­mal­li­ğe yanan El­bis­tan

Ruhum pa­ram­par­ça eme­lim kayıp

Uykum delik deşik ha­ya­lim kayıp

Üstte çatı altta te­me­lim kayıp

Hak­tan is­ti­yo­rum der­man El­bis­tan.

Hüz­nüm dağ­dan yüce, içime sığ­maz

Hüzün bu­lu­tun­dan mut­lu­luk yağ­maz

Günün pa­ram­par­ça gü­ne­şin doğ­maz

Acı­lar yu­ma­ğı har­man El­bis­tan.

Hır­sı­mı­zı yaşlı dünya al­ma­dı

İmar affı, kaçak yapı kal­ma­dı

Böyle dep­rem daha önce ol­ma­dı

Duy­gu­la­rım kar­man-çor­man El­bis­tan

Mil­let kay­be­der­ken va­rı-yo­ğu­nu

Ölene at­tı­lar suçun ço­ğu­nu

Ve­bal­de kal­ma­nın zor ol­du­ğu­nu

Bil­mez mi bi­li­yor mer­dan El­bis­tan

Gö­zü­ka­ra'm döne döne ya­nı­yor

Gözü ırmak oldu içi ka­nı­yor

Ören yer­le­ri­ne bay­kuş ko­nu­yor

Gön­lüm fark­lı değil inan El­bis­tan.