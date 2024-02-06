Makale Yazısı-

Dep­re­min Ne­ti­ce­si
Mehmet Gözükara

Mehmet Gözükara

Koca şehir bir dak­ka­da kül oldu
Çöktü, ören oldu her yan El­bis­tan.
Çok katlı bi­na­lar yere ça­kıl­dı
Böyle gö­rül­me­miş tufan El­bis­tan.

Do­ğan­şe­hir ile göçtü Göl­ba­şı
Ölüme bu­lan­dı top­ra­ğı taşı
Kir­pik suya doydu din­mez göz­ya­şı
Artık yeşil Afşin viran El­bis­tan.

Uy­ku­sun­da ya­ka­lan­dı ataşa
Yar­dım ede­me­di gar­daş gar­da­şa
Kar ye­ri­ne ölüm yağdı Maraş'a
Kanar ılık ılık yaran El­bis­tan.

Fe­le­ğin bo­şal­dı kur­du­ğu yayı
El ele ve­re­rek yap­tık ha­ta­yı
Yerle bir ey­le­miş dep­rem Hatay
Ecel sah­ne­le­nen mey­dan El­bis­tan.

Düş­tük kı­ya­met­ten fark­sız za­ma­na
Şahit olun­ma­mış böyle du­ma­na
Yürek da­yan­mı­yor Adı­ya­man'a
Çare bul­sun ehl-i irfan El­bis­tan.

Dağ­lar seda verdi şak şak bö­lün­dü
Fay­lar par­ça­lan­dı kabuk de­lin­di
İlçe-il­çe, il-il, köy-köy ölün­dü
En çok ih­mal­li­ğe yanan El­bis­tan

Ruhum pa­ram­par­ça eme­lim kayıp
Uykum delik deşik ha­ya­lim kayıp
Üstte çatı altta te­me­lim kayıp
Hak­tan is­ti­yo­rum der­man El­bis­tan.

Hüz­nüm dağ­dan yüce, içime sığ­maz
Hüzün bu­lu­tun­dan mut­lu­luk yağ­maz
Günün pa­ram­par­ça gü­ne­şin doğ­maz
Acı­lar yu­ma­ğı har­man El­bis­tan.

Hır­sı­mı­zı yaşlı dünya al­ma­dı
İmar affı, kaçak yapı kal­ma­dı
Böyle dep­rem daha önce ol­ma­dı
Duy­gu­la­rım kar­man-çor­man El­bis­tan

Mil­let kay­be­der­ken va­rı-yo­ğu­nu
Ölene at­tı­lar suçun ço­ğu­nu
Ve­bal­de kal­ma­nın zor ol­du­ğu­nu
Bil­mez mi bi­li­yor mer­dan El­bis­tan

Gö­zü­ka­ra'm döne döne ya­nı­yor
Gözü ırmak oldu içi ka­nı­yor
Ören yer­le­ri­ne bay­kuş ko­nu­yor
Gön­lüm fark­lı değil inan El­bis­tan.

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Hacı Aygün - Acının tarifi yok üstadım Yarım yarım ayrılıyor bedenim

Toprağa düşen her can

Titretiyor her yanı

Kalemine gönlüne sağlık arkadaşım Rabbim bir daha yaşanmasın inşallah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 11:01
02

Ozan Fuat Bostancı - Ölenlere rahmet olsun

Gönlüne sağlık abim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 10:54
01

Mehmet Köse - RABBİM BİR DAHA YAŞATMASIN İNSANLIĞA BİZLERE AKIL FİKİR MÜMİNCE YAŞAMAK LÜTFETSİN ;YÜREĞİNE GÖNLÜNE SAĞLIK ,GEÇMİŞİNE RAHMETHAYIRLI KANDİLLER İNŞAALLAH .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 10:53
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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