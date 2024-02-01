Makale Yazısı-

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Can Uğur

Can Uğur

Yaz­dı­ğım bu şi­ir­le­rin
Ya tadı yok ya tuzu yok
İçin­de­yim cil­ve­le­rin
Biraz her­hal­de nazı yok

Tor­pil­li­ler sıra aldı
Bize en ar­ka­lar kaldı
Ka­la­ba­da kayıp oldu
Çok­lar için­de azı yok

Kalem yazar, pes de­mi­yor
Bir kıs­mı­nı sis­tem yiyor
Say­fa­lar­da is­te­mi­yor
Ba­kı­yom­da hiç gözü yok

Yap­tı­ğım­da yok bir hile
Ta­kı­lı de­ği­lim pile
Gi­di­yom son vites ile
Bun­dan başka bir hızı yok

Sefil düştü kı­yak­lar­da
Ka­fi­ye­de uyak­lar­da
Ka­rış­tı­mı ayak­lar­da
Giden yol­lar­da izi yok

Gön­lüm kırık, el ya­vaş­lar
Attım nere düşer taş­lar
Böyle geçip gider kış­lar
Bahar bek­ler­ken yazı yok

Can uğur yazdı öy­le­ce
Nok­ta­yı koydu elece
Güle güle der böy­le­ce
Sözü var amma sazı yok

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