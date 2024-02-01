Yaz­dı­ğım bu şi­ir­le­rin

Ya tadı yok ya tuzu yok

İçin­de­yim cil­ve­le­rin

Biraz her­hal­de nazı yok

Tor­pil­li­ler sıra aldı

Bize en ar­ka­lar kaldı

Ka­la­ba­da kayıp oldu

Çok­lar için­de azı yok

Kalem yazar, pes de­mi­yor

Bir kıs­mı­nı sis­tem yiyor

Say­fa­lar­da is­te­mi­yor

Ba­kı­yom­da hiç gözü yok

Yap­tı­ğım­da yok bir hile

Ta­kı­lı de­ği­lim pile

Gi­di­yom son vites ile

Bun­dan başka bir hızı yok

Sefil düştü kı­yak­lar­da

Ka­fi­ye­de uyak­lar­da

Ka­rış­tı­mı ayak­lar­da

Giden yol­lar­da izi yok

Gön­lüm kırık, el ya­vaş­lar

Attım nere düşer taş­lar

Böyle geçip gider kış­lar

Bahar bek­ler­ken yazı yok

Can uğur yazdı öy­le­ce

Nok­ta­yı koydu elece

Güle güle der böy­le­ce

Sözü var amma sazı yok