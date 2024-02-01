Yazdığım bu şiirlerin
Ya tadı yok ya tuzu yok
İçindeyim cilvelerin
Biraz herhalde nazı yok
Torpilliler sıra aldı
Bize en arkalar kaldı
Kalabada kayıp oldu
Çoklar içinde azı yok
Kalem yazar, pes demiyor
Bir kısmını sistem yiyor
Sayfalarda istemiyor
Bakıyomda hiç gözü yok
Yaptığımda yok bir hile
Takılı değilim pile
Gidiyom son vites ile
Bundan başka bir hızı yok
Sefil düştü kıyaklarda
Kafiyede uyaklarda
Karıştımı ayaklarda
Giden yollarda izi yok
Gönlüm kırık, el yavaşlar
Attım nere düşer taşlar
Böyle geçip gider kışlar
Bahar beklerken yazı yok
Can uğur yazdı öylece
Noktayı koydu elece
Güle güle der böylece
Sözü var amma sazı yok
Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.