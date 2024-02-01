Hakir görme sevgimi, küçültme gözlerinde
El kadar yüreğimi, darda koyma Gülbeyaz
Sevginde baş üstüne, sitemli sözlerinde.
Gel, biçare aklımı zorda koyma Gülbeyaz
Gördüğüm günden beri, hasretten bağrım yanık
Çektiğim çilelere, geceler bile tanık
Sevdan sanki bir cellât, bende idamlık sanık
Ya öldür, ya da güldür, harda koyma Gülbeyaz
Gönlüm İrem bahçesi, sevgin ile gül açar
Aşkınla coşa gelir, misk-i anberler saçar
Sevenler sevdiğinden, söyle yâr, nere kaçar?
Gönlümün güllerini, karda koyma Gülbeyaz
Duama cevap diye, seni verdi Yaradan
Haftalar, aylar, yıllar geçse bile aradan
Unutmadım, unutmam sevgin değil sıradan
Gönlün ile arama, perde koyma Gülbeyaz
Arada mesafe var, yollar uzak neylersin
“Sitem sevgiden doğar” ondan böyle söylersin
Yoksa söyle benimle, gönlünü mü eylersin?
Eğme sakın başımı, yerde koyma Gülbeyaz
Sevenler sevgisinden böyle çabuk mu cayar?
Ben haykırsam sevgimi, cihanı alem duyar
Bak bu Ceren ne diyor; Kalbine ver bir ayar
Seni seven adamı yâr da koyma Gülbeyaz...
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.