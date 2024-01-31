Makale Yazısı-

ZERRE
İlhan Akar

İlhan Akar

Kür­re-i arz’da bir zer­re­yim,
Zer­re­de özel bir yer­de­yim,
Var­lı­ğın özün­de,
Özgün bir tarz­da­yım.
***
Güneş benim için doğar,
Ay benim için par­lar,
Dünya benim için döner,
Çünkü ben doğan bir güneş gi­bi­yim.
***
Gök­yü­zün­de­ki yıl­dız­lar bana göz kır­par,
Sa­man­yo­lu benim için sev­da­la­nır,
Do­lu­nay nurlu ışık­la­rı­nı,
Her ta­ra­fa benim için saçar.
***
Yağ­mur­lar benim için yağar,
Rı­zık­lar benim için coşar,
Çi­çek­ler benim için açar,
Ben çi­çek­le­rin ba­lı­yım.
***
Ben zir­ve­le­rin ka­rı­yım,
Ben dağ­la­rın rüz­gâ­rı­yım,
Ben has bah­çe­nin gü­lü­yüm,
Ta­bi­at benim için şen­le­nir.
***
Çünkü ben in­sa­nım,
“Ol” sö­zü­ne mu­ha­tap ola­nım,
Ah­sen-i tak­vîm kı­va­mın­da,
En güzel ya­ra­tı­la­nım.

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