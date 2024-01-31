Kür­re-i arz’da bir zer­re­yim,

Zer­re­de özel bir yer­de­yim,

Var­lı­ğın özün­de,

Özgün bir tarz­da­yım.

***

Güneş benim için doğar,

Ay benim için par­lar,

Dünya benim için döner,

Çünkü ben doğan bir güneş gi­bi­yim.

***

Gök­yü­zün­de­ki yıl­dız­lar bana göz kır­par,

Sa­man­yo­lu benim için sev­da­la­nır,

Do­lu­nay nurlu ışık­la­rı­nı,

Her ta­ra­fa benim için saçar.

***

Yağ­mur­lar benim için yağar,

Rı­zık­lar benim için coşar,

Çi­çek­ler benim için açar,

Ben çi­çek­le­rin ba­lı­yım.

***

Ben zir­ve­le­rin ka­rı­yım,

Ben dağ­la­rın rüz­gâ­rı­yım,

Ben has bah­çe­nin gü­lü­yüm,

Ta­bi­at benim için şen­le­nir.

***

Çünkü ben in­sa­nım,

“Ol” sö­zü­ne mu­ha­tap ola­nım,

Ah­sen-i tak­vîm kı­va­mın­da,

En güzel ya­ra­tı­la­nım.



