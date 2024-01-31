Kürre-i arz’da bir zerreyim,
Zerrede özel bir yerdeyim,
Varlığın özünde,
Özgün bir tarzdayım.
***
Güneş benim için doğar,
Ay benim için parlar,
Dünya benim için döner,
Çünkü ben doğan bir güneş gibiyim.
***
Gökyüzündeki yıldızlar bana göz kırpar,
Samanyolu benim için sevdalanır,
Dolunay nurlu ışıklarını,
Her tarafa benim için saçar.
***
Yağmurlar benim için yağar,
Rızıklar benim için coşar,
Çiçekler benim için açar,
Ben çiçeklerin balıyım.
***
Ben zirvelerin karıyım,
Ben dağların rüzgârıyım,
Ben has bahçenin gülüyüm,
Tabiat benim için şenlenir.
***
Çünkü ben insanım,
“Ol” sözüne muhatap olanım,
Ahsen-i takvîm kıvamında,
En güzel yaratılanım.
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.