AŞK ŞARABIN İÇİNCE



Ne kadehi olur, ne şarabı biter

Ne sarhoşu ayık, ne ayılmak ister

İçenler içtikçe, kendinden geçer

Aşk şarabın içince

Aşk bir nurdur, gönülde yanar

Gönülden gönüle uzanan bahar

Muhabbet ehli, hep sevgi sunar

Aşk şarabın içince

Yakınlık kademini, gönül bildirir

Sevgi düşmanı da, dosta çevirir

Hem sever, hemi çok sevindirir

Aşk şarabın içince

Ah ı müsemmadır, yürekler yakar

Gönül gözü hep maksada bakar

Allah gönülleri, Nuri yle yıkar

Aşk şarabın içince

Ali ÇANKAYA