AŞK ŞARABIN İÇİNCE

Ne kadehi olur, ne şarabı biter
Ne sarhoşu ayık, ne ayılmak ister
İçenler içtikçe, kendinden geçer
Aşk şarabın içince
Aşk bir nurdur, gönülde yanar
Gönülden gönüle uzanan bahar
Muhabbet ehli, hep sevgi sunar
Aşk şarabın içince
Yakınlık kademini, gönül bildirir
Sevgi düşmanı da, dosta çevirir
Hem sever, hemi çok sevindirir
Aşk şarabın içince
Ah ı müsemmadır, yürekler yakar
Gönül gözü hep maksada bakar
Allah gönülleri, Nuri yle yıkar
Aşk şarabın içince
Ali ÇANKAYA
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.