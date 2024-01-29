YILIMIZ VE YOLUMUZ AHLAKLA DOLSUN

Torpile, rüşvete herkes karşıdır lafta! Ama pratikte fırsatı bulanların çok azı bunları yapmaktan geri durur. Herkes yolsuzluğa karşı çıkar fakat fırsatını bulunca kendisi yapar. İnançlısı inançsızı fark etmiyor. Hatta gücün varsa sende yap, yaptır, elini tutan mı var derler. Bu kötü alışkanlık toplumu sarmış, çürütüyor. Dürüst olmama ve güven sorunu her yerde. İş yaptırıyorsun, işçi çalıştırıyorsun benzer dertler dile geliyor. Gücün yoksa itibarın da yok sende yoksun diyorlar. Birçok kamu kuruluşlarında da benzer serzenişler duyuyoruz.
Esasında herkes önce kendine düşeni yapacak, sonra yanındakilerden ayni şeyi isteyecek. Elinde ufak bir yetki kırıntısı bulunan sorumlular ve bürokratlar, vatandaşa tepeden bakması, ben neymişim dercesine nezaket ve terbiyeden uzaklaşması bir etik sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Herkes kendine düşen yükümlülüğü dürüstçe yerine getirirse, düzelme olur, güven olur. Özellikle çalışmadan kazanmayı adet edinen topluma ekonomiyi anlatmanın faydası yok. İsraf alışkanlığı olanlara tutumlu ol demenin yararı yok. Etkisel değil de tepkisel bir toplumda aklıselimden söz etmenin yararı olmuyor. Günler ve yıllar değişiyor ama bu hakikat değişmiyor.
Ömür sermayesi bitmeden; Yapamazsın diyenlere, yakınlarının engeline, duyarsız yöneticilere, yoksulluğa, müsriflere ve ayırımcılara rağmen mücadeleye devam. Özellikle sınanmamış ahlakıyla başkalarını yargılayan, konfordan beslenenlere inat. Bizler, yaşarken bedel ödeyerek öğrenenlerden olduğumuz için; duygu ve düşüncelerimiz temiz olmalı, temiz kalmalıyız.
Birisi çiçekleri sevdiğini söylese ama onları sulamazsa, çiçekleri sevdiğine inanmazsın. Gerçek sevgi; sevdiği şeyin yaşaması, gelişmesi için verdiği ilgi ve fedakârlıkla olur. İlerlemek ve gelişmek için istek olmalı, merak olmalı ve şevk olmalı insanda. Meyve veren ağaç gibi olmalı. İnsan kendisi için istediğini başkaları için istemeli. Kendisi için iyi olmayan bir şeyi başkalarına yapmaktan kaçınmalı. Bilinmeli ki; ihmal edilmenin, geri plana itilmenin ve heveslerinin kırılmasının telafisi yok bu hayatta.
Kıyaslama, yargılama ve rekabet gibi davranışları asla sendeki sevgi ve merhamet duygusunun önüne geçmemeli. Bilinmeli ki; yaptıklarıyla küçülenler, sözleriyle de büyüyemezler.
Demem o ki; oncu buncu olmadan emek vereni, sözünü tartıp diyeni, yol yordam bileni, zararı dokunmayanı, kimseye yaslanmayanı, görünmediğinde bile doğru olanı yapanı, geçimli olanı ve halden anlayanı severim. Sevebileceğin hali yaşamak ve yaşatmakla sorumluyuz. Sorumluluk sahibi insan da ar olur, ahlak olur. 2024 yılımız ve yolumuz ahlakla dolsun.
Günün sözü: Cahilde eksik olan akıl değildir, o kurnazdır; eksik olan ahlaktır. Cahil güçlüdür. Kendi mutluluğundan başka hedefi olmayan insan kötü insandır. (Tolstoy)
YILIMIZ VE YOLUMUZ AHLAKLA DOLSUN
Yazar M. Emin Elagöz - Mesaj Gönder
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Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.