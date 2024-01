KAR FELAKET DEĞİL NİMETTİR

Ak­şam­dan bu yana ara­lık­sız yağan kar bem­be­yaz örtü gibi her ta­ra­fı kap­la­mış. Annem kısa kış gün­le­ri­ne "gün­ler bir avuç sabah olu­yor akşam olu­yor, giden ömür­den gi­di­yor" derdi..

Gün ağar­dı ser­çe­ler cıvıl cıvıl ötü­şü­yor­lar. Bü­yük­le­ri­miz­den gör­dü­ğü­müz alış­kan­lık­la bis­mil­lah dedim, da­ğı­tı­lan rı­zık­tan na­sip­len­mek için dış ka­pı­yı açtım, bah­çe­ye çık­tım. Din­gin bir sa­kin­lik var, gün­ler­dir bir kar yağsa da ha­va­da­ki mik­rop­lar kı­rıl­sın di­yor­duk.

Zen­gin fakir,iyi kötü de­me­den her yere be­re­ke­ti­ni yağ­dı­ran Allah'ım. Te­fek­kür ede­bil­sek ala­ca­ğı­mız çok ders var. Rab­bim gönül gö­züy­le bakıp gör­me­yi nasip etsin.

Ma­hal­le­miz­de evler müs­ta­kil, bah­çe­le­ri­miz­de çam­lar ağaç­lar eski yıl­ba­şı kart­pos­tal­la­rın­da­ki gibi. Gün­ler­den pazar or­ta­lık­ta kim­se­ler gö­rün­mü­yor. Ne ka­pı­sı­nın önün­de­ki karı sü­pü­ren, ne de evi­nin yo­lu­nu açan var. Eşim ak­şam­dan ha­zır­la­dı­ğı sı­yır­gı­yı, kar kü­re­ği­ni alıp ezan­dan sonra so­ka­ğa çıktı. Ka­pı­mı­zın önünü te­miz­le­di­ği gibi kom­şu­la­rın yo­lu­nu da açı­yor.

Ba­la­ban'daki evi­miz­den ba­kın­ca, bugün Sarı Çiçek da­ğı­na kar atmış diye kışın gel­di­ği­ni bi­lir­dik. Çok değil yirmi yıl ön­cey­di; evi­miz­den ba­kın­ca kar­şı­mız­da­ki dağ mem­le­ke­ti­mi ha­tır­la­tır­dı. Kışın ilk ka­rı­nı, ba­har­da ye­şe­ren do­ğa­yı, son­ba­har­da ha­za­nı gö­rür­dük. Sabah erken öten kek­lik ses­le­riy­le uya­nıp, sü­zü­le­rek uçan kar­tal­la­rı sey­re­der­ken An­ka­ra'da köy ha­ya­tı­nın gü­zel­li­ği­ni ya­şa­dık. Yıl­lar geçti şim­di­ler­de da­ğı­mız çar­pık ya­pı­laş­ma­ya kur­ban gitti, yük­sek apart­man­lar­la beton yı­ğı­nı­na döndü.

Anı­la­ra dal­mış­tım, üşü­düm içeri geç­tim bir bar­dak çay aldım ,pen­ce­re­den müs­ta­kil ev­le­rin ça­tı­sı­na ba­kar­ken; dam ol­say­dı kom­şu­lar şimdi kar kü­rü­me­ye çı­kar­dı dedim. Lapa lapa yağan karın, gök­yü­zün­den yer­yü­zü­ne yol­cu­lu­ğu­nu merak ve hay­ran­lık­la sey­re­der­ken her şeyin bir sonu ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­tı sü­zü­le­rek yere düşen kar­lar.

Ça­yı­mın so­ğu­du­ğu­nu fark ettim, sıcak bir çay aldım pen­ce­re­nin önüne otur­dum. Kom­şu­lar­dan hala dı­şa­rı çıkan ol­ma­dı, so­kak­lar ruh­suz, kom­şu­luk kav­ra­mı bu­ra­da yok, kim­se­nin bir­bi­rin­den ha­be­ri ol­mu­yor. Bizim ora­lar­da söy­le­nen bir söz geldi ak­lı­ma; "her­ke­sin ka­za­nı ka­pak­lı kay­nar" şu ev­ler­de neler ya­şa­nı­yor kim bilir.

Ba­la­ban'da him komşu, kapı komşu, sokak, ma­hal­le kom­şu­lu­ğu ak­ra­ba­dan ya­kın­dır. Kom­şu­nun dert­le­riy­le dert­le­ni­lir, se­vin­ciy­le mutlu olu­nur­du...

So­kak­ta çöp va­ril­le­ri­ni ka­rış­tı­ran iki kedi ve aç­lık­tan sal­la­na­rak yü­rü­yen bir kö­pek­ten başka geçen ol­ma­dı. Şe­hir­ler­de ço­cuk­la­rı­mı­zı kon­for­lu ev­ler­de cam fa­nu­sun için­de ya­şa­tı­yo­ruz. Tab­let, te­le­fon, bil­gi­sa­ya­rın esiri ol­du­lar. Biz­ler mi sebep olduk yoksa?

Bu kış ilk defa böyle güzel kar yağdı. Ne ana ba­ba­lar, ne ço­cuk­lar merak edip dı­şa­rı çık­ma­dı, belki de bu gü­zel­li­ği gör­me­den kar eri­yecek. Biz­ler mi kötü örnek olduk yoksa?

Ba­la­ban' daki ço­cuk­lu­ğum si­ne­ma şe­ri­di gibi gö­zü­mün önün­den geçti. Gün­ler­ce kar yağ­dı­ğı olur, kış çok şid­det­li geçer, ka­pı­dan ka­pı­ya va­rıl­maz­dı.

Ka­sa­ba­mız­da oku­lu­mu­za yü­rü­ye­rek gi­der­dik. so­ka­ğı­mı­zın genç er­kek­le­ri kar­la­rı kürür, yol­la­rı açar­dı. İki katlı ker­piç ev­le­ri­mi­zin dam­la­rın­dan kü­rü­nen kar ev­le­rin bi­rin­ci ka­tı­na yak­la­şır­dı.Dar so­kak­lar­dan, çık­maz so­kak­lar­dan, kar kür­tük­le­ri­ne mer­di­ven ya­pı­lır ine çıka, düşe kalka yü­rür­dük. Büyük ana­la­rı­mı­zın , an­ne­le­ri­mi­zin yün eği­re­rek bo­ya­ya­rak ör­dü­ğü hırka, sü­ve­ter, çorap, el­di­ven gi­yer­dik. Mont­la­rı­mız, bot­la­rı­mız yoktu, las­tik ayak­ka­bı, cız­la­vet çiz­me­le­ri­miz vardı. Üze­ri­mi­ze tam olan ne ayak­ka­bı ne kı­ya­fet­le­ri­miz olur­du. Büyük alın­sın bir sene daha giy­sin der­ler­di, kü­çü­len giy­si­ler küçük kar­deş­le­re giy­di­ri­lir­di. Oku­lu­mu­za mo­ra­ran el­le­ri­miz, sız­la­yan ayak­la­rı­mız­la, tahta çan­ta­la­rı­mız­la şi­ka­yet et­me­den güle oy­na­ya gider dö­ner­dik. Te­ne­füs ol­ma­sı­nı İple çeker, öğ­ret­men­le­ri­miz­le bo­yu­muz­dan büyük kar­dan adam­lar yapar, kar­to­pu oynar kızak ka­yar­dık.

Siyah ön­lük­le­ri­mi­zin cep­le­ri­ne kesme, ga­ra­ma­dan, ceviz, kuru üzüm, ka­vur­ga dol­du­rur­duk. Olan ol­ma­yan­la pay­la­şır çok eğ­le­nir­dik.

Benim za­ma­nım­da Ba­la­ban İlko­ku­lu'nda dört yüze yakın öğ­ren­ci vardı. Öğ­ret­men­le­ri­mi­zi, sever,sa­yar­dık. Söz din­le­yen, yumuş tutan, yok­lu­ğu bilen, ne güzel ço­cuk­lar­mı­şız. Ne alır­lar­sa giyer, ne ve­rir­ler­se yer­dik, az ile mutlu olur­duk.

Yağan karı iz­le­dik­çe geç­miş dün gibi gö­zü­mün önüne ge­li­yor­du. De­ğer­le­ri­mi­zi unut­mu­şuz, bizi biz yapan dav­ra­nış­la­rı yap­maz ol­mu­şuz meğer. Bü­yük­le­ri­miz bo­şu­na de­me­miş­ler ''kar ni­met­tir, be­re­ket­tir, karlı yıl varlı yıl­dır'' diye...

Yaz­dan kışa ha­zır­lık­lı ol­duk­la­rı için; so­ğuk­tan kar­dan hiç şi­ka­yet eden ol­maz­dı. Ba­la­ban'da yük­sek sü­ğük­lü ker­piç ev­le­ri­miz iki üç kat­lıy­dı. Evler, bir­bi­ri­ne bi­ti­şik ol­du­ğu için çoğu ev­ler­de kar dam­dan dama atı­la­rak so­ka­ğa dö­kü­lür­dü. Bazen yarım metre kar ya­ğar­dı. Kar eri­me­ye baş­la­ma­dan, sabah er­ken­den kü­rü­nür­dü. Bütün ev­ler­de aynı anda kar kü­rün­dü­ğü için dam­lar­dan pa­a­a­at paat diye so­ka­ğa atı­lan kar­lar­dan yük­sek te­pe­cik­ler, kar kür­tük­le­ri olu­şur­du. Biz ço­cuk­lar için eğ­len­ce o zaman baş­lar­dı. Kay­dı­rak mi­sa­li o te­pe­den iner diğer te­pe­ye çıkar düşe kalka sa­at­ler­ce oy­nar­dık. Dam­dan dama soh­bet eden­le­rin ses­le­ri du­yu­lur­du. Yar­dım is­te­yen­ler, yar­dım tek­lif eden­ler, kaç san­tim kar var tah­min­le­ri, çaya davet edi­len­ler....

Dam­dan dama kar­to­pu oy­na­yan bü­yük­ler işi eğ­len­ce­ye çe­vi­rir, so­kak­tan ge­çen­le­rin ba­şı­na kar ata­rak neşe için­de ça­lı­şır­lar­dı. Kış oda­la­rın­da fı­rın­lı so­ba­nın üze­rin­de çinko çay­dan­lık­ta dem­le­nen çay, fı­rı­nın­da pi­şi­ri­len sıcak kömbe, çörek, pa­ta­tes­ler,hı­tap­lar dam­dan üşü­yüp ge­len­le­re en güzel zi­ya­fet­ti.

Okul ol­ma­dı­ğı gün kar yağ­dı­ğın­da key­fi­mi­ze di­yecek ol­maz­dı. Oyun alan­la­rı­mız doğa, oyun­cak­la­rı­mız do­ğal­dı. Her evden üç beş çocuk so­ka­ğı­mız­da­ki pe­ağ­le­re (boş arsa) ko­şar­dık. Kar­to­pu oynar, arka ar­ka­ya beş on kişi otu­ra­rak di­zi­lir kızak ka­yar­dık. Dü­şen­ler kal­kan­lar, kar­dan adam ya­pan­lar, lu­na­park­ta eğ­le­nen ço­cuk­lar gi­biy­dik.

Karın üze­ri­ne sır­tüs­tü uza­nıp karda bı­rak­tı­ğı­mız ize fo­toğ­raf çe­kin­me der­dik. Yü­rü­ye­rek çiz­me­le­ri­mi­zin izini çı­ka­rır, kimin izi daha güzel se­çer­dik. So­kak­lar gü­ven­lik­li, in­san­lar gü­ve­ni­lir­di. Kavga eder, hemen ba­rı­şır­dık. Buz gibi ha­va­da ne üşü­dü­ğü­mü­zü bi­lir­dik ne de acık­tı­ğı­mı­zı. Ev­ler­den ne­ne­le­ri­miz, ana­la­rı­mız her­ke­se ye­tecek kadar yuha ek­me­ğe yağ pen­dir yu­mur­ta dürer gön­de­rir­ler­di. Mo­ra­ran el­le­ri­miz, sız­la­yan par­mak­la­rı­mız­la zor yer­dik. Ço­cuk­lar gelin kür­sü­de, so­ba­da eli­ni­zi aya­ğı­nı­zı ısı­tın diyen kom­şu­la­rı­mı­zın ev­le­ri­ne rahat girer çı­kar­dık, ana ba­ba­la­rı­mız ne­re­de diye merak et­mez­di. Her­kes kendi ço­cu­ğu gibi korur kol­lar­dı.

Kış­la­rın adı vardı; zem­he­ri, zem­he­ti, ka­ra­kış de­nir­di. Şubat karı eski karı eri­tir, kötü koca ka­rı­sı­nı (ko­ca­sı­nı) çü­rü­tür der­ler­di. Kork Şubat'ın be­şin­den, öküzü ayı­rır eşin­den diye sa­yı­lı kış­la­rı ha­tır­la­tır, yi­ye­ce­ği ya­ka­ca­ğı ida­re­li tü­ke­tir­ler­di.

O yıl­lar­da yi­ye­cek­ler pa­ket­ler­de kilo ile gram ile sa­tıl­maz­dı. Güzel ge­le­nek­le­ri­miz­den olan imece gibi öndüç (ödünç) almak vardı. Ol­ma­yan olan­dan öndüç alır sonra geri ve­rir­ler­di.

Mart ka­pı­dan bak­tı­rır kazma kürek yak­tı­rır de­se­ler de her zaman umut­la önü­müz bahar diye her zor­lu­ğun sı­kın­tı­nın ge­çe­ce­ği­ne ina­nı­lır­dı.

Ül­ke­miz­de kış tüm şid­de­tiy­le devam edi­yor. Özel­lik­le doğu böl­ge­miz­de yıl­lar­dır öz­le­di­ği­miz o eski kar­lar yağdı. Kış zor mev­sim, ama ted­bir­li dav­ra­na­rak ya­şa­na­cak olum­suz­luk­la­rı zarar zi­yan­sız at­la­ta­bi­li­riz.

Kış bana üşü­yen, aç in­san­la­rı, hay­van­la­rı ha­tır­la­tır..

Şair Ahmet Arif'in şiiri gibi,

"NE­RE­DE BİR CAN ÖLSE,ORALI OLUR YÜREĞİM

OL­MAZ­SA ZATEN İNSAN OLMAZ YÜREĞİM"

Biz­ler yağ­mu­run karın nimet, be­re­ket ol­du­ğu­nu ya­şa­ya­rak öğ­ren­dik. Beyaz fe­la­ket, kar esa­re­ti, kar ka­bu­su di­yen­ler yaz olun­ca da bu sene kar yağ­ma­dı: ba­raj­lar ku­ru­du, su­suz­luk ka­pı­da di­ye­cek­ler.

Ben bun­la­rı dü­şü­nür­ken kar ince ince yağ­ma­ya devam edi­yor­du. Kim bilir ne kadar daha ya­ğa­cak... Ted­bi­ri elden bı­rak­ma­ya­lım, te­vek­kü­lü Allah'a bı­ra­ka­lım.

Dün­ya­mız­da­ki ül­ke­miz­de­ki tüm sı­kın­tı­la­rın üze­ri­ne bu kar temiz bir örtü olsun, bol­luk be­re­ket ge­tir­sin, darda zorda olan­la­ra Rab­bim yar­dım etsin.

Güzel mem­le­ke­ti­min güzel in­san­la­rı her şey gön­lü­nüz­ce olsun...