Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Cumhurbaşkanımızın yönetiminde birçok esere imza attık"

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından 28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyetinin kuruluş yıl dönümü sebebiyle "Türk Dünyasında Kıta Bağlantıları ve Zenzegur Koridorunun Önemi" konulu konferans düzenlendi.

Konferansta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 22 yılda AK Parti hükümeti döneminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetiminde birçok esere imza attıklarını söyledi. Hayata geçirilen projelerde mühendis ve yönetici olarak bulunmuş olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Neler olduğuna bakacak olursak, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, bunun devamındaki İstanbul-İzmir Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu. Bugün bir anda gözlerimizi kapatıp da ya olmasaydı ne olurdu dediğimiz Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü" dedi.

Son 22 yılda yap-işlet-devret modeliyle yaklaşık 45 milyar dolarlık ulaştırma yapısını hayata geçireceklerini belirten Bakan Uraloğlu, 275 milyar dolarlık da komple bir harcama yaptıklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’de 14 bin kilometreye varan demiryolu ağı olduğunu söyleyerek, "Onu inşallah 28 bin kilometreye çıkaracağız. 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren hattımız var hala çalışan. Bunları öncelikle limanlara bağlayacağız. Sonrasında uluslararası koridorlar anlamında tamamlayacağız" diye konuştu.

"Türk dünyasına daha kestirme yoldan oluşacak bir koridordan bahsediyoruz"

Bakan Uraloğlu, 2021 yılında yaşanan Süveyş Kanalı Krizi’ni hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bakın Süveyş Kanalı’nı bir gemi tıkadı 6 gün. 10 milyar dolarlık kesinti oldu. Dünya ekonomisinde zarar oluştu. Bugün bakın, İsrail’in maalesef Filistin’de uyguladığı bir vahşet var. Hepimiz kınıyoruz ve gerçekten de Cumhurbaşkanımız bu noktada bir insan olarak, bir lider olarak yapması gereken her şeyi de yapıyor. Ülke olarak da yapmaya gayret ediyoruz. Bakın bu savaştan dolayı, oradaki katliamdan dolayı Yemen bölgesinde Kızıldeniz’in girişinde bir sıkıntı var. Husilerin oluşturduğu sıkıntı var ve nereden dolaşıyor gemiler? Ümit Burnu’ndan dolaşıyor. Biz, alternatif koridorlara ihtiyacımız var derken kalkınma yolunu bahsediyorum. Yine Zengezur Koridoru’nu bahsediyorum. Türk dünyasına daha kolay yoldan, daha kestirme yoldan oluşacak bir koridordan bahsediyoruz. Azerbaycan tarafında ciddi mesafe alındı. Biz de bizim tarafın Dediğim gibi ihalesini yaptık. Bu sene inşallah ona başlamış olacağız ve çok daha kestirme bir güzergahla biz Türk dünyasına bu anlamda ulaşmış olacağız ve ciddi bir alternatifimiz olacak. Bakü-Tiflis-Kars Hattı bakın 1 yıldır kapalıydı. Sebebi orada ciddi bir onarımın yapılmış olmasıydı. 20 Mayıs’ta nihayet açıldı ve tekrar başladı. Onun için de mutlaka alternatiflere ihtiyacımız var."

"Marmaray’da günde 650 bin yolcu taşıyoruz"

Orta koridoru güçlendiren Bakü-Tiflis-Kars hattını hayata geçirdiklerin söyleyen Bakan Uraloğlu, "Onu Avrupa’ya bağlayacak olan, şu anda sadece biz demiryolunu nereden geçiriyoruz? Sadece Marmaray’dan geçiriyoruz. Günde 4 sefer geçirebiliyoruz. Niye, çok yoğun bir yolcu taşıyoruz. Günde 650 bin yolcu taşıyoruz. Günde 350 sefer yapıyoruz. Onun için mutlaka alternatif gerekli" dedi.

Bakan Uraloğlu, Pekin’den Londra’ya giden bir yük gemisinin Ümit Burnu’ndan 45 günde geçtiğini kaydederek, "Süveyş Kanalı’ndan yaklaşık 35 günde ulaşabiliyor. Ama biz getirmeyi planladığımız Basra Körfezi’nden, havalimanından başlayacak olan güzergahın Ova Köy sınır kapısından ülkemize, oradan 3 denize ve oradan Avrupa’ya kadar gidecek olan güzergahta ise toplam seyahat süresinin 25 güne ulaşacağını, düşeceğini sizlere aktarmak isterim" diye konuştu.

Programa, eski başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Türk Devletlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal da katıldı.

Tören sonunda ise berat takdimi yapıldı.