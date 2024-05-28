Tamir için altında bulundukları kamyon hareket etti, 2 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kilis-İslahiye karayolunun 45’inci kilometresinde arıza yapan 79 ABP 973 plakalı kamyonun altına arızayı gidermek için giren Mehmet Balcı (35) ve Uğur Özkan (36), kamyonun bir anda hareket etmesiyle ezildi. Mehmet Balcı olay yerinde hayatını kaybederken Uğur Özkan ise kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uğur Özkan ile Mehmet Balcı’nın cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna teslim edildi.