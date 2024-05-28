- Asayiş

Tamir için altında bulundukları kamyon hareket etti, 2 kişi hayatını kaybetti

ABONE OL Google News Sayfamız

Kilis’te, arızalanan kamyonu tamir için altına giren iki kişi, kamyonun bir anda hareket etmesiyle altında kalarak hayatını kaybetti.

Tamir için altında bulundukları kamyon hareket etti, 2 kişi hayatını kaybetti mask
Tamir için altında bulundukları kamyon hareket etti, 2 kişi hayatını kaybetti
Tamir için altında bulundukları kamyon hareket etti, 2 kişi hayatını kaybetti
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Edinilen bilgiye göre, Kilis-İslahiye karayolunun 45’inci kilometresinde arıza yapan 79 ABP 973 plakalı kamyonun altına arızayı gidermek için giren Mehmet Balcı (35) ve Uğur Özkan (36), kamyonun bir anda hareket etmesiyle ezildi. Mehmet Balcı olay yerinde hayatını kaybederken Uğur Özkan ise kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uğur Özkan ile Mehmet Balcı’nın cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna teslim edildi.

28 May 2024 - 19:23 İHA Kilis- Asayiş

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL