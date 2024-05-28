Bakan Şimşek: Risk primimizi gösteren CDS, son 4 yılın en düşük seviyesinde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkenin risk primini gösteren CDS'nin son 4 yılın en düşük seviyesine gerilediğini bildirerek, "Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken, dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye'nin risk primine ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'nin risk primindeki gerilemeye işaret eden Şimşek, "Risk primimizi gösteren CDS, son 4 yılın en düşük seviyesinde." değerlendirmesinde bulundu.

Son bir yılda risk primindeki iyileşmenin, gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken Türkiye'de 400 baz puanın üzerinde olduğuna dikkati çeken Şimşek, paylaşımında "Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken, dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor." ifadesine yer verdi.